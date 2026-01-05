18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
04.01.2026, 19:17

Первенцы нового года: статистика рождаемости в Центральной Азии вдохновляет

Новости Мира

Новый год для сотен семей Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана начался с самого трогательного события — рождения ребёнка. Первенцы 2026 года стали символом жизни, надежд и семейного счастья, встречая праздники вместе с родителями и медицинским персоналом, сообщает Lada.kz со ссылкой на asia24.media.

Фото: asia24.media
Фото: asia24.media

Новорождённые — главные герои праздничной ночи

В первые минуты 2026 года родильные дома Центральной Азии были полны жизни и радости. Там, где одни отмечали Новый год под бой курантов, другие слышали первые крики маленьких граждан своих стран. Статистика новогодней ночи не только рисует демографическую карту региона, но и отражает состояние медицинской системы, семейные традиции и надежды населения.

Узбекистан: рекордные многоплодные роды и тысячи работников на страже здоровья

В Узбекистане 1 января на свет появились 1815 детей — 921 мальчик и 894 девочки. Лидерами по рождаемости стали Сурхандарьинская область (243 новорождённых) и Ферганская область (216).

Особое внимание вызывают случаи многоплодных родов: за первый день года в стране родились 15 двоен, одна тройня и даже редкие четверняшки.

Несмотря на праздничные дни, более 4900 медработников обеспечивали безопасность матерей и младенцев, продолжая трудиться в обычном режиме.

Кыргызстан: первая девочка года и естественные роды

Первым ребёнком нового года в Кыргызстане стала девочка, родившаяся ровно в полночь в Ысык-Атинском районе весом почти четыре килограмма.

За первые сутки 2026 года в стране появилось на свет 367 детей: 190 девочек и 177 мальчиков. Больше всего малышей — 81 — родились в Джалал-Абадской области, что связывают с молодым населением, крепкими семейными устоями и доступной медицинской помощью.

Примечательно, что кесаревых сечений было всего девять, что свидетельствует о том, что большинство родов прошло естественно и без осложнений.

Казахстан: стабильность и программы поддержки матерей

В Казахстане в новогоднюю ночь родилось 254 ребёнка — поровну мальчиков и девочек. Лидером по числу новорождённых стала Туркестанская область (29 детей). В городах ситуация следующая: Астана — 22, Алматы — 21, Шымкент — 24 новорождённых.

Министерство здравоохранения связывает стабильные показатели с программой «Аналар саулығы», благодаря которой почти половина женщин проходит прегравидарную подготовку, а число ранних постановок на учёт выросло на 25%. Эти меры позволяют обеспечивать безопасные роды и повышать качество медицинского обслуживания.

Туркменистан: символическая радость первых минут года

Символическим «первым ребёнком года» в Туркменистане стал мальчик Атамырат, родившийся в Ашхабаде, в Научно-клиническом центре охраны здоровья матери и ребёнка. Малыш весом 3 кг 1 г и ростом 48 см чувствует себя хорошо, как и его мать.

Новые жизни — новые надежды

Эти первенцы 2026 года — отражение того, что жизнь продолжается несмотря ни на что. Их первые крики в новогоднюю ночь стали самым искренним поздравлением для семей, символизируя надежду, здоровье и счастье, которые дарит новый год.

