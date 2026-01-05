18+
05.01.2026, 18:49

Уникальная операция в мире тенниса: австралийцу пересадили ахиллово сухожилие умершего человека

Новости Мира 0 256

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис рассказал о необычной операции, которую он перенес в прошлом году, отметив, что во время хирургического вмешательства ему пересадили ахиллово сухожилие умершего человека — уникальный для мира тенниса случай, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Спорт.

© Фото : Пресс-служба ATP
© Фото : Пресс-служба ATP

Хирургическое вмешательство и рискованная операция

Операция на грудной мышце Коккинакиса была проведена в феврале 2025 года. По словам спортсмена, она была крайне сложной и редкой в мировой практике тенниса:

  • Во время операции хирурги удалили поврежденную часть грудной мышцы.

  • Для восстановления функции мышцы использовался аллотрансплантат ахиллова сухожилия, взятый у умершего донора.

  • Ранее несколько хирургов отказались проводить вмешательство, считая его слишком рискованным для спортсмена.

Коккинакис подчеркнул уникальность процедуры:

«То, через что мне пришлось пройти за последние 12 месяцев, — просто безумие. Раньше я мог выиграть один матч, показать отличный теннис, а у меня просто не было сил на следующие раунды. По сути, мне отрезали половину грудной мышцы, был шрам, с которым я играл лет пять. Мне пересадили аллотрансплантат ахиллова сухожилия. По сути, сухожилие мертвого донора, чтобы прикрепить мышцу к плечу».

Возвращение на корт и первые успехи

В воскресенье, спустя почти год после операции, Коккинакис провел свой первый официальный матч. В парном разряде турнира в Брисбене он сыграл вместе с соотечественником Ником Кирьосом против другого австралийца Мэттью Эбдена и американца Раджива Рама. Счет встречи: 5:7, 6:4, 10:8 в пользу Коккинакиса и Кирьоса.

Спортсмен отметил, что возвращение на корт стало для него настоящим испытанием, учитывая длительный период восстановления и сложность реабилитации.

Карьера и достижения Коккинакиса

  • Возраст: 29 лет

  • Трофеи в одиночном разряде ATP: 1

  • Наивысшая позиция в рейтинге ATP: 65-е место (ноябрь 2023 года)

  • Текущее положение в рейтинге: 450-е место

Несмотря на ограничения и долгий период восстановления, Коккинакис продолжает стремиться к активной карьере в профессиональном теннисе, демонстрируя упорство и силу характера.

