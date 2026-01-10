Скелеты в подвале: житель Филадельфии похищал человеческие останки с кладбища

В американском городе Филадельфия 34-летний мужчина оказался в центре скандала после того, как его обвинили в похищении около ста человеческих останков с местного кладбища. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официальные источники в правоохранительных органах, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
Согласно информации полиции, первоначальное подозрение появилось, когда на заднем сиденье автомобиля, припаркованного неподалеку от заброшенного кладбища на окраине города, были замечены человеческие кости и черепа. Эта странная находка заставила стражей порядка провести более тщательное расследование.
В ходе осмотра автомобиля и окружающей территории полицейские выяснили, что странные останки ведут к подвалу частного дома подозреваемого. Там они обнаружили целую коллекцию человеческих останков, которую, по данным правоохранителей, мужчина собирал в течение определенного времени.
При обыске жилища 34-летнего мужчины полиция обнаружила более 100 человеческих черепов, длинные кости, мумифицированные кисти и стопы, а также другие фрагменты скелета. Среди находок оказались как целые наборы останков, так и отдельные кости, что, по словам экспертов, свидетельствует о систематическом характере преступления.
Мужчина был задержан, когда возвращался к своему автомобилю с ломом в руках и мешком, в котором находились мумифицированные останки. Во время допроса он признался следователям, что похитил примерно 30 комплектов человеческих останков, и указал конкретные могилы, из которых были изъяты кости.
Подозреваемому предъявлены многочисленные обвинения, среди которых:
надругательство над телами умерших;
хранение похищенного имущества;
осквернение исторического места захоронения;
кража со взломом;
незаконное проникновение на территорию;
хищение человеческих останков.
Правоохранительные органы уточняют, что расследование продолжается, и не исключено, что в дальнейшем могут быть выявлены новые факты о масштабах преступной деятельности мужчины.
