09.01.2026, 20:24

Скелеты в подвале: житель Филадельфии похищал человеческие останки с кладбища

Новости Мира 0 232

В американском городе Филадельфия 34-летний мужчина оказался в центре скандала после того, как его обвинили в похищении около ста человеческих останков с местного кладбища. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официальные источники в правоохранительных органах, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Flickr / John Liu
© Flickr / John Liu

Шокирующая находка на улице

Согласно информации полиции, первоначальное подозрение появилось, когда на заднем сиденье автомобиля, припаркованного неподалеку от заброшенного кладбища на окраине города, были замечены человеческие кости и черепа. Эта странная находка заставила стражей порядка провести более тщательное расследование.

В ходе осмотра автомобиля и окружающей территории полицейские выяснили, что странные останки ведут к подвалу частного дома подозреваемого. Там они обнаружили целую коллекцию человеческих останков, которую, по данным правоохранителей, мужчина собирал в течение определенного времени.

Обнаружение сотни человеческих останков

При обыске жилища 34-летнего мужчины полиция обнаружила более 100 человеческих черепов, длинные кости, мумифицированные кисти и стопы, а также другие фрагменты скелета. Среди находок оказались как целые наборы останков, так и отдельные кости, что, по словам экспертов, свидетельствует о систематическом характере преступления.

Подробности задержания

Мужчина был задержан, когда возвращался к своему автомобилю с ломом в руках и мешком, в котором находились мумифицированные останки. Во время допроса он признался следователям, что похитил примерно 30 комплектов человеческих останков, и указал конкретные могилы, из которых были изъяты кости.

Предъявленные обвинения

Подозреваемому предъявлены многочисленные обвинения, среди которых:

  • надругательство над телами умерших;

  • хранение похищенного имущества;

  • осквернение исторического места захоронения;

  • кража со взломом;

  • незаконное проникновение на территорию;

  • хищение человеческих останков.

Правоохранительные органы уточняют, что расследование продолжается, и не исключено, что в дальнейшем могут быть выявлены новые факты о масштабах преступной деятельности мужчины.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

