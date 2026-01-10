18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
10.01.2026, 18:34

Время ускоряется: удивительные места, где часы спешат

Новости Мира 0 358

Учёные обнаружили, что на территории России существуют регионы, где время течёт чуть быстрее, чем в других местах страны. Причины этого явления кроются не в магии или загадочных силах природы, а в глубокой физике — точнее, в сочетании эффектов общей и специальной теории относительности, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Почему время течёт по‑разному

На первый взгляд ход времени кажется постоянным и одинаковым для всех. Однако эксперименты с атомными часами показывают: это не совсем так. Основные факторы, влияющие на скорость времени, следующие:

  1. Гравитация и высота над уровнем моря
    Согласно общей теории относительности, чем сильнее гравитация, тем медленнее идёт время. Следовательно, в низинах, где сила притяжения Земли выше, часы замедляются, а на высоких горах время «ускоряется».

  2. Скорость движения
    Специальная теория относительности утверждает, что любое быстрое движение относительно наблюдателя замедляет время. На планете это проявляется в зависимости от широты: у экватора кинематическое замедление больше, на полюсах — меньше.

На поверхности Земли оба этих эффекта взаимодействуют одновременно: высота уменьшает гравитационное замедление, а вращение планеты создаёт кинематический эффект, который растёт от полюсов к экватору. В российских широтах влияние вращения сравнительно небольшое, зато перепад высот может быть значительным.

Высокие горы — «ускорители времени»

Атомные часы фиксируют отклонения хода времени в нано- и микросекундах в год — для человека эти значения незаметны, но для точной науки они имеют значение.

Лидеры по «ускоренному времени» в России:

  • Кавказский хребет и Эльбрус
    На вершине Эльбруса, более 5,6 км над уровнем моря, влияние гравитации заметно ослаблено. В этих условиях атомные часы показывают максимальное ускорение хода времени.

  • Южная Сибирь — Алтай и Саяны
    Горные системы Алтая, Западного и Восточного Саяна совмещают значительную высоту и северную широту. Такая комбинация минимизирует кинематическое замедление, усиливая эффект ускорения времени.

  • Камчатка — вулканы как таймеры
    Вулканические пики Камчатки, включая Ключевскую сопку, создают похожие условия: ослабленная гравитация на больших высотах приводит к тому, что атомные часы здесь «спешат» по сравнению с равнинными регионами.

Что это значит для науки и человека

Для обычной жизни разница в скорости времени незаметна — человеческий организм её не фиксирует. Но для точной метрологии, астрономии и навигации, где учитываются миллисекунды, такие измерения крайне важны.

Учёные продолжают изучать локальные вариации хода времени по всему миру. Россия с её высокогорными регионами и сложным рельефом стала уникальной лабораторией для проверки теорий Эйнштейна на практике.

