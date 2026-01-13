Трамп ввел пошлины для стран, сотрудничающих с Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о введении жестких торговых мер в отношении государств, которые продолжают сотрудничество с Ираном. Речь идет о 25-процентных пошлинах, которые будут применяться ко всем торговым операциям таких стран с США, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Evelyn Hockstein/Reuters

Соответствующее заявление глава Белого дома опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social, подчеркнув, что решение носит окончательный характер и не подлежит пересмотру.

Пошлины в 25% — за любое взаимодействие с Ираном

По словам Дональда Трампа, любая страна, которая сохраняет экономические, торговые или иные формы сотрудничества с Ираном, автоматически подпадает под новые ограничения со стороны Вашингтона.

Основные параметры решения:

пошлина в размере 25% будет взиматься со всех сделок с США ;

мера затрагивает все государства , независимо от региона и уровня партнерства с Вашингтоном;

санкционный механизм вступает в силу немедленно ;

возможность пересмотра или смягчения решения не предусмотрена.

Американский лидер подчеркнул, что подобные шаги являются частью стратегии по усилению давления на Тегеран и его международных партнеров.

Жесткая позиция Белого дома: силовой сценарий не исключен

На фоне объявления о новых торговых санкциях представители администрации США дали понять, что экономические меры — не единственный инструмент воздействия на Иран.

12 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Дональд Трамп готов использовать весь спектр возможностей, включая военную силу, если того потребует ситуация. По ее словам, президент США не испытывает колебаний в вопросе применения мощи американской армии в отношении Ирана.

СМИ: Трамп рассматривает варианты военного вмешательства

Ранее американские СМИ сообщали о том, что администрация Белого дома прорабатывает различные сценарии действий в отношении Ирана. В частности, телеканал CNN со ссылкой на источники заявил, что Дональду Трампу были представлены несколько вариантов возможного вмешательства.

Среди них:

точечные военные удары;

ограниченные силовые операции;

альтернативные сценарии без прямого боевого участия.

Поводом для обсуждения, по данным журналистов, стали массовые протесты внутри Ирана и обострение внутренней политической ситуации в стране.

Усиление конфронтации: экономическое и военное давление одновременно

Эксперты отмечают, что объявленные пошлины в 25% могут серьезно осложнить положение стран, поддерживающих экономические связи с Ираном, особенно тех, для кого американский рынок остается ключевым направлением экспорта.

Одновременно жесткие заявления Белого дома и утечки в СМИ о возможных военных сценариях указывают на то, что администрация Трампа намерена действовать комплексно, сочетая экономические, дипломатические и силовые инструменты давления.