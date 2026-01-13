В новой версии Windows появятся важные функции

Microsoft готовит новый крупный апдейт для своей операционной системы Windows 11. Согласно данным издания Neowin , версия 26H1 принесет ряд важных нововведений, включая возможность отключения встроенного нейросетевого помощника Copilot, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Windows

Когда выйдет обновление и чем оно отличается

Ожидается, что релиз Windows 11 26H1 состоится в первом квартале 2026 года. Эта версия станет заметно отличаться от предыдущей сборки 25H1, поскольку базируется на новой платформе, что позволяет интегрировать более продвинутые функции и инструменты для работы с искусственным интеллектом.

Искусственный интеллект во всех аспектах системы

Одним из ключевых направлений 26H1 станет расширение возможностей искусственного интеллекта (ИИ) внутри ОС:

Инструменты ИИ будут интегрированы в различные компоненты Windows 11, облегчая выполнение стандартных и сложных задач.

Появится возможность быстро обмениваться данными между приложениями Word и Outlook , что ускоряет рабочие процессы и повышает удобство офисной работы.

Обновленное диалоговое окно «Выполнить» позволит управлять настройками системы с помощью новых быстрых команд и расширенных операций, что особенно полезно для опытных пользователей и администраторов.

Возможность отключения Copilot

Примечательно, что в 26H1 впервые будет реализована опция полного удаления Copilot — встроенного нейросетевого ассистента Windows 11. Эта функция станет доступна администраторам на управляемых корпоративных компьютерах с лицензией Windows 11.

Такое нововведение говорит о том, что Microsoft стремится дать пользователям больше контроля над встроенными AI-инструментами и снизить зависимость от автоматических помощников на рабочих системах.

Адаптация под новые процессоры

Обновление 26H1 в первую очередь нацелено на компьютеры, оптимизированные под ИИ, оснащенные процессорами Qualcomm Snapdragon X2. Новая версия позволит максимально эффективно использовать возможности аппаратного ускорения при работе с AI-функциями и улучшенной интеграции приложений.

Расширение взаимодействия с Android

Помимо собственных функций Windows 11, Microsoft продолжает совершенствовать интеграцию с мобильными устройствами. В декабре 2025 года компания выпустила крупное обновление фирменного приложения «Связь с телефоном», которое расширяет возможности взаимодействия Android-смартфонов с Windows. Это обновление упрощает передачу данных и обеспечивает более тесную синхронизацию между устройствами.

Вывод:

Windows 11 26H1 станет значительным апдейтом, сосредоточенным на искусственном интеллекте, удобстве работы и расширении контроля пользователей над системой. Возможность отключать Copilot и улучшенная интеграция с мобильными устройствами делают новую версию особенно актуальной для корпоративных пользователей и продвинутых пользователей ПК.