13.01.2026, 07:54

В новой версии Windows появятся важные функции

Новости Мира 0 328

Microsoft готовит новый крупный апдейт для своей операционной системы Windows 11. Согласно данным издания Neowin, версия 26H1 принесет ряд важных нововведений, включая возможность отключения встроенного нейросетевого помощника Copilot, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Windows
Когда выйдет обновление и чем оно отличается

Ожидается, что релиз Windows 11 26H1 состоится в первом квартале 2026 года. Эта версия станет заметно отличаться от предыдущей сборки 25H1, поскольку базируется на новой платформе, что позволяет интегрировать более продвинутые функции и инструменты для работы с искусственным интеллектом.

Искусственный интеллект во всех аспектах системы

Одним из ключевых направлений 26H1 станет расширение возможностей искусственного интеллекта (ИИ) внутри ОС:

  • Инструменты ИИ будут интегрированы в различные компоненты Windows 11, облегчая выполнение стандартных и сложных задач.

  • Появится возможность быстро обмениваться данными между приложениями Word и Outlook, что ускоряет рабочие процессы и повышает удобство офисной работы.

  • Обновленное диалоговое окно «Выполнить» позволит управлять настройками системы с помощью новых быстрых команд и расширенных операций, что особенно полезно для опытных пользователей и администраторов.

Возможность отключения Copilot

Примечательно, что в 26H1 впервые будет реализована опция полного удаления Copilot — встроенного нейросетевого ассистента Windows 11. Эта функция станет доступна администраторам на управляемых корпоративных компьютерах с лицензией Windows 11.

Такое нововведение говорит о том, что Microsoft стремится дать пользователям больше контроля над встроенными AI-инструментами и снизить зависимость от автоматических помощников на рабочих системах.

Адаптация под новые процессоры

Обновление 26H1 в первую очередь нацелено на компьютеры, оптимизированные под ИИ, оснащенные процессорами Qualcomm Snapdragon X2. Новая версия позволит максимально эффективно использовать возможности аппаратного ускорения при работе с AI-функциями и улучшенной интеграции приложений.

Расширение взаимодействия с Android

Помимо собственных функций Windows 11, Microsoft продолжает совершенствовать интеграцию с мобильными устройствами. В декабре 2025 года компания выпустила крупное обновление фирменного приложения «Связь с телефоном», которое расширяет возможности взаимодействия Android-смартфонов с Windows. Это обновление упрощает передачу данных и обеспечивает более тесную синхронизацию между устройствами.

Вывод:
Windows 11 26H1 станет значительным апдейтом, сосредоточенным на искусственном интеллекте, удобстве работы и расширении контроля пользователей над системой. Возможность отключать Copilot и улучшенная интеграция с мобильными устройствами делают новую версию особенно актуальной для корпоративных пользователей и продвинутых пользователей ПК.

0
0
1
