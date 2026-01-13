18+
13.01.2026, 09:00

Кота из России признали самым красивым в мире (видео)

Новости Мира 0 438

Абиссинский кот по имени Дарлен Флер Далмор Блэк, признанный Всемирной федерацией кошек самым красивым котом 2025 года, скоро снова окажется в центре внимания. Владельца питомца, Дарья Грузинова, сообщила РИА Новости, что в феврале кот, скорее всего, примет участие в престижной выставке «Золотая лапа», которая пройдет в знаменитом Гостином дворе Москвы, передает Lada.kz. 

Фото: Elena Cattery Darlen Fleur/Facebook
Фото: Elena Cattery Darlen Fleur/Facebook

«Кот сейчас отдыхает после насыщенного сезона, но планируем, что он появится на выставке в феврале», — рассказала Грузинова.

Чемпиона создали заводчики

По словам владелицы, Дарлен Флер Далмор Блэк в отличной форме. Большую роль в его успехе сыграл заводчик, который заботился о коте с момента его рождения и помог раскрыть все его природные достоинства.

«Очень достойный представитель породы», — подчеркнула Грузинова, отвечая на вопрос, можно ли считать Далмора лучшим среди абиссинских котов.

Планы на будущее

Дарья Грузинова также поделилась, что у неё есть планы по дальнейшему разведению чемпиона. По её словам, цель — сохранить уникальные черты и высокий уровень породы, чтобы новые поколения абиссинских кошек продолжали радовать ценителей красоты и грации этих животных.

Почему все говорят о Далморе

Дарлен Флер Далмор Блэк стал настоящей сенсацией в мире кошек. Его признание Всемирной федерацией кошек в 2025 году принесло ему международную известность, а его элегантная внешность и харизма делают его желанным гостем любых выставок и мероприятий, связанных с кошками.

