13.01.2026, 10:37

Лето, которого мы боялись: глобальное потепление и экстремальные температуры в 2026 году

Новости Мира 0 476

Ученые редко прибегают к громким апокалиптическим заявлениям. Их язык — цифры, наблюдения и факты. Но именно из-за этого выводы специалистов звучат тревожно: в прогнозах на 2026 год все чаще встречаются термины «рекордный», «беспрецедентный» и «критический». Речь идет не о мистике, а о реальных изменениях, способных повлиять на жизнь миллиардов людей, сообщает Lada.kz со ссылкой на postnews.ru.

© Gemini Nano Banana
© Gemini Nano Banana

Летний зной, который не уходит

Британская метеослужба Met Office предупреждает: 2026 год с высокой вероятностью войдет в топ-4 самых теплых лет с 1850 года. Средняя глобальная температура может превысить доиндустриальный уровень более чем на 1,4°C, что крайне близко к порогу в 1,5°C, за который климатологи считают опасным для устойчивости всей климатической системы.

Это не просто «жаркое лето». Речь идет о более частых и интенсивных волнах жары, масштабных лесных пожарах, засухах и внезапных наводнениях. Даже кратковременные скачки температуры способны вызвать цепные реакции в экосистемах, сельском хозяйстве и экономике.

На сегодняшний день последствия глобального потепления уже заметны:

  • усиление волн жары и экстремальных осадков;

  • затяжные засухи и таяние ледяных щитов;

  • сокращение морского льда и ледников;

  • повышение температуры океанов и уровня моря.

Арктика: «плачущее сердце» планеты

Особое внимание ученых привлекает Арктика, где фиксируются рекордные температуры и рекордное сокращение морского льда. Регион нагревается в несколько раз быстрее, чем остальная планета.

Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), с октября 2024 года по сентябрь 2025 года средняя температура Арктики достигла рекордных значений за 125 лет наблюдений. Последнее десятилетие стало самым теплым в истории региона.

Причины ускоренного нагрева:

  • сжигание ископаемого топлива;

  • концентрация тепла, нарушающая работу «мирового холодильника» — ключевого климатического регулятора Земли.

Последствия уже видны: ледяной щит Гренландии потерял около 129 млрд тонн льда в 2025 году. Это напрямую угрожает повышением уровня моря и создаёт долгосрочную опасность для прибрежных городов на многие поколения.

Атлантические ураганы: ждать или готовиться?

Климатические модели Tropical Storm Risk (TSR) прогнозируют, что сезон ураганов 2026 года будет близок к среднему уровню за последние 30 лет, но с высокой вероятностью усиленной активности.

Прогноз TSR:

  • около 14 названных штормов;

  • 7 из них могут перерасти в полноценные ураганы;

  • 3–4 шторма — сильные ураганы высокой категории.

Индекс накопленной энергии указывает на среднюю силу сезона, но вероятность отклонений остаётся высокой:

  • 32% шанс усиленного сезона;

  • 49% шанс соответствия среднему уровню;

  • 19% шанс слабого сезона.

Даже «средний» сезон ураганов может стать опасным для прибрежных территорий, особенно при повышении глобальной температуры.

Эль-Ниньо: теплый ветер глобального масштаба

В экваториальной части Тихого океана зафиксированы изменения в циркуляции теплого ветра. Несмотря на географическую изоляцию, такие колебания способны вызвать глобальные изменения температуры и погодных условий.

Климатолог Дэниел Суэйн (Калифорнийский университет, Лос-Анджелес) отмечает: при сильном Эль-Ниньо глобальная температура может резко превысить долгосрочные средние показатели.

Последствия:

  • повышение температуры и влажности по всему миру;

  • изменение траекторий штормов и циклонов;

  • распространение теплых вод из тропиков к полюсам;

  • усиление экстремальных климатических явлений.

Гуманитарная катастрофа на фоне климата

Климатические изменения — не единственная угроза. Сектор Газа вновь оказался на грани гуманитарного кризиса.

По данным Международного комитета Красного Креста (МККК):

  • с 1 декабря 2025 по 15 апреля 2026 года 1,6 млн человек будут испытывать кризисный уровень продовольственной безопасности;

  • из них 571 тыс. находятся в чрезвычайной ситуации, а около 1,9 тыс. человек — в катастрофическом положении;

  • если возобновятся боевые действия и прекратится помощь, угроза голода охватит весь регион;

  • к середине октября 2026 года 101 тыс. детей страдают от острого недоедания, из них более 31 тыс. в тяжелом состоянии;

  • около 37 тыс. беременных и кормящих женщин нуждаются в лечении от острого недоедания.

Даже при улучшении ситуации в конце 2025 года тревога остается: мир сталкивается не только с климатическими, но и с гуманитарными вызовами, напрямую угрожающими миллионам людей.

Вывод

Прогнозы на 2026 год показывают: Земля находится на критическом пороге. Рекордная жара, ураганы, таяние льдов, глобальные климатические колебания и гуманитарные кризисы — это не сценарий фантастического фильма, а реальные угрозы, которые требуют немедленного внимания, коллективных действий и готовности к адаптации.

