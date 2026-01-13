18+
13.01.2026, 11:29

Раскрыт первый смартфон Apple в 2026 году

Новости Мира 0 392

Запланированный на февраль iPhone 17e получит новый дизайн. Об этом сообщает издание 9to5Mac. Следующий iPhone выйдет в феврале и будет стоить около 47 тысяч рублей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

iPhone 17. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters
iPhone 17. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Дебют нового iPhone в феврале

Apple готовится открыть 2026 год новым смартфоном — iPhone 17e. Как отмечает профильное издание 9to5Mac, первые сведения о модели уже просочились из инсайдерских источников. По прогнозам экспертов, презентация устройства состоится в феврале, а стоимость окажется сопоставимой с прошлогодним iPhone 16e — примерно 599 долларов, или около 47 тысяч рублей.

Что нового в дизайне и конструкции

Главной особенностью iPhone 17e станет обновлённый дизайн. По данным инсайдеров:

  • Экранные рамки станут тоньше, что позволит сделать устройство более современным и компактным.

  • Dynamic Island появится на передней панели, заменяя «монобровь», которая была характерной чертой iPhone 16e.

  • Прежние функции ProMotion и поддержка высокой частоты обновления экрана в этой модели отсутствуют, что делает 17e более «базовой» версией среди новинок Apple.

Мощный процессор нового поколения

iPhone 17e получит чип A19, созданный по 3-нанометровому техпроцессу, что обеспечит:

  • Быструю и стабильную работу приложений;

  • Энергоэффективность и длительное время работы без подзарядки;

  • Поддержку современных игр и ресурсоёмких программ.

Камеры и дополнительные возможности

Помимо улучшенного процессора и дизайна, новый iPhone предложит:

  • Фронтальную камеру Center Stage, которая автоматически удерживает пользователя в кадре во время видеозвонков;

  • Беспроводную зарядку и поддержку аксессуаров MagSafe, позволяющих использовать магнитные чехлы, держатели и зарядные устройства;

  • Эстетически обновлённый интерфейс благодаря новым элементам Dynamic Island.

Итог

iPhone 17e станет первой новинкой Apple в 2026 году, предлагая пользователям улучшенный дизайн, современный процессор и обновлённые функции камеры, сохранив при этом доступную цену для базовой модели. Появление нового смартфона в феврале обещает оживить рынок мобильных устройств и дать пользователям альтернативу предыдущей версии iPhone 16e.

