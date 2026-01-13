Назван способ снизить уровень холестерина без лекарств

Повышенный уровень холестерина часто воспринимается как серьезная проблема, требующая немедленного приема лекарств. Однако во многих случаях ситуацию реально скорректировать с помощью изменений в образе жизни. Врач-эндокринолог Анна Одерий из «СМ-Клиника» подробно объяснила «Газете.Ru» , какие методы действительно помогают улучшить липидный профиль и когда без медикаментов не обойтись, сообщает Lada.kz.

Фото: Shutterstock

Почему холестерин важен для организма

Холестерин — не враг, а необходимый «строительный материал» для организма:

Он участвует в формировании клеточных мембран и синтезе гормонов.

Необходим для выработки желчных кислот, участвующих в пищеварении.

Служит источником энергии в виде триглицеридов.

Проблемы начинаются, когда нарушается баланс между различными видами холестерина:

ЛПНП («плохой» холестерин) откладывается на стенках сосудов, формируя бляшки.

ЛПВП («хороший» холестерин) забирает излишки ЛПНП и транспортирует их в печень.

Триглицериды при избытке повышают нагрузку на сосуды.

Особую опасность представляют сочетания повышенного ЛПНП, низкого ЛПВП и высокого уровня триглицеридов с другими факторами риска: курением, диабетом и гипертонией.

Пересмотр рациона — ключевой шаг

Одним из самых эффективных способов снизить холестерин без таблеток является корректировка питания:

Растворимая клетчатка (25–30 г в день) помогает связывать холестерин в кишечнике. Источники: овсянка, яблоки с кожурой, бобовые, псиллиум.

Полезные жиры — замените сливочное масло и жирное мясо на оливковое масло, авокадо, орехи, жирную рыбу.

Продукты с низким гликемическим индексом стабилизируют сахар в крови и косвенно снижают триглицериды: цельные крупы, бобовые, несладкие фрукты.

Следует избегать:

Трансжиров , содержащихся в промышленной выпечке, маргарине и фастфуде.

Избыточного сахара и быстрых углеводов, которые провоцируют рост триглицеридов.

В некоторых случаях врач может порекомендовать добавки с омега-3, но только после консультации.

Физическая активность и контроль веса

Регулярные упражнения — эффективный инструмент снижения холестерина:

Минимум 150 минут умеренных нагрузок в неделю : ходьба, плавание, велосипед.

Комбинация аэробных и силовых тренировок помогает снизить ЛПНП и триглицериды и увеличить ЛПВП.

Контроль веса также крайне важен: снижение массы тела всего на 5–10% уже приводит к заметным улучшениям липидного профиля.

Отказ от вредных привычек

Курение : отказ от него через полгода может увеличить ЛПВП на 5–10%.

Алкоголь: даже небольшие дозы повышают уровень триглицеридов; при значительном превышении норм он категорически противопоказан.

Популярные мифические методы

Анна Одерий предупреждает, что многие «народные» методы снижения холестерина неэффективны:

Детокс-программы и чистка сосудов не влияют на липиды.

Чаи для похудения выводят жидкость, но не холестерин.

БАДы с куркумином, имбирем и асаи не дают заметного эффекта.

Использование таких методов опасно: они тратят время и деньги, могут отсрочить лечение и иногда вредят здоровью.

Когда без лекарств не обойтись

Медикаменты становятся необходимыми при:

ЛПНП выше 4,9 ммоль/л.

Наличии сердечно-сосудистых заболеваний (ишемическая болезнь сердца, инсульт).

Наследственной гиперхолестеринемии.

Триглицеридах выше 5,65 ммоль/л — высокий риск панкреатита.

В таких случаях врач назначает статины и другие препараты по показаниям.

Системный подход — залог успеха

Чтобы снизить холестерин без лекарств, важно:

Правильно питаться, делая акцент на клетчатку и полезные жиры.

Регулярно двигаться не менее 150 минут в неделю.

Контролировать массу тела.

Отказаться от курения и алкоголя.

Сдавать анализы на липидный профиль каждые 6–12 месяцев.