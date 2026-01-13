Назван способ снизить уровень холестерина без лекарств

Повышенный уровень холестерина часто воспринимается как серьезная проблема, требующая немедленного приема лекарств. Однако во многих случаях ситуацию реально скорректировать с помощью изменений в образе жизни. Врач-эндокринолог Анна Одерий из «СМ-Клиника» подробно объяснила «Газете.Ru», какие методы действительно помогают улучшить липидный профиль и когда без медикаментов не обойтись, сообщает Lada.kz.
Почему холестерин важен для организма
Холестерин — не враг, а необходимый «строительный материал» для организма:
Он участвует в формировании клеточных мембран и синтезе гормонов.
Необходим для выработки желчных кислот, участвующих в пищеварении.
Служит источником энергии в виде триглицеридов.
Проблемы начинаются, когда нарушается баланс между различными видами холестерина:
ЛПНП («плохой» холестерин) откладывается на стенках сосудов, формируя бляшки.
ЛПВП («хороший» холестерин) забирает излишки ЛПНП и транспортирует их в печень.
Триглицериды при избытке повышают нагрузку на сосуды.
Особую опасность представляют сочетания повышенного ЛПНП, низкого ЛПВП и высокого уровня триглицеридов с другими факторами риска: курением, диабетом и гипертонией.
Пересмотр рациона — ключевой шаг
Одним из самых эффективных способов снизить холестерин без таблеток является корректировка питания:
Растворимая клетчатка (25–30 г в день) помогает связывать холестерин в кишечнике. Источники: овсянка, яблоки с кожурой, бобовые, псиллиум.
Полезные жиры — замените сливочное масло и жирное мясо на оливковое масло, авокадо, орехи, жирную рыбу.
Продукты с низким гликемическим индексом стабилизируют сахар в крови и косвенно снижают триглицериды: цельные крупы, бобовые, несладкие фрукты.
Следует избегать:
Трансжиров, содержащихся в промышленной выпечке, маргарине и фастфуде.
Избыточного сахара и быстрых углеводов, которые провоцируют рост триглицеридов.
В некоторых случаях врач может порекомендовать добавки с омега-3, но только после консультации.
Физическая активность и контроль веса
Регулярные упражнения — эффективный инструмент снижения холестерина:
Минимум 150 минут умеренных нагрузок в неделю: ходьба, плавание, велосипед.
Комбинация аэробных и силовых тренировок помогает снизить ЛПНП и триглицериды и увеличить ЛПВП.
Контроль веса также крайне важен: снижение массы тела всего на 5–10% уже приводит к заметным улучшениям липидного профиля.
Отказ от вредных привычек
Курение: отказ от него через полгода может увеличить ЛПВП на 5–10%.
Алкоголь: даже небольшие дозы повышают уровень триглицеридов; при значительном превышении норм он категорически противопоказан.
Популярные мифические методы
Анна Одерий предупреждает, что многие «народные» методы снижения холестерина неэффективны:
Детокс-программы и чистка сосудов не влияют на липиды.
Чаи для похудения выводят жидкость, но не холестерин.
БАДы с куркумином, имбирем и асаи не дают заметного эффекта.
Использование таких методов опасно: они тратят время и деньги, могут отсрочить лечение и иногда вредят здоровью.
Когда без лекарств не обойтись
Медикаменты становятся необходимыми при:
ЛПНП выше 4,9 ммоль/л.
Наличии сердечно-сосудистых заболеваний (ишемическая болезнь сердца, инсульт).
Наследственной гиперхолестеринемии.
Триглицеридах выше 5,65 ммоль/л — высокий риск панкреатита.
В таких случаях врач назначает статины и другие препараты по показаниям.
Системный подход — залог успеха
Чтобы снизить холестерин без лекарств, важно:
Правильно питаться, делая акцент на клетчатку и полезные жиры.
Регулярно двигаться не менее 150 минут в неделю.
Контролировать массу тела.
Отказаться от курения и алкоголя.
Сдавать анализы на липидный профиль каждые 6–12 месяцев.
«Снизить холестерин без таблеток реально, но это требует дисциплины и комплексного подхода. Любые изменения в образе жизни следует обсуждать с врачом, а назначенные препараты не отменять самостоятельно», — подчеркивает Одерий.
