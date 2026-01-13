18+
13.01.2026, 15:05

«Адское место»: трагедия и жестокость в роддоме Новокузнецка, где погибли 9 новорожденных

Новости Мира 0 490

В роддоме №1 города Новокузнецка за новогодние праздники погибли девять новорожденных. Рассказы бывших пациенток показывают, что проблемы с медицинским персоналом в этом учреждении существовали задолго до трагедии — еще 20 лет назад роженицы сталкивались с грубым обращением и халатностью, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock

Личный опыт: Кристина о своем «кошмарном» роддоме

Местная жительница Кристина поделилась своим опытом пребывания в роддоме №1 в 2005 году. Она была госпитализирована с преждевременными экстренными родами.

По словам женщины:

  • Персонал проявлял грубость и равнодушие.

  • Кесарево сечение ей сделали только после того, как муж привез деньги.

  • После операции сына долго держали под кислородом, а мать выписали с воспалившимся швом.

«Медсестры постоянно злорадствовали, в реанимации царил настоящий ад», — вспоминает Кристина. Она едва могла увидеть сына и узнать о его состоянии. В барокамере не хватало мест, и её перевели в общую палату, где рядом лежала девочка, умершая через пару дней.

Кристина отмечает, что последствия тех родов сказываются на её здоровье до сих пор. Она избегала роддома №1 в последующие беременности, выбирая другие медицинские учреждения, где условия и отношение к пациенткам были значительно лучше.

Халатность и насмешки: история Галины

Еще одна роженица, Галина, рассказала о своем опыте родов в 2013 году:

  • Во время экстренного кесарева сечения врачи обсуждали её вес и внешность, оскорбляя её прямо в операционной.

  • После родов у Галины началось заражение, но врачи указали в выписке диагноз «аппендицит», чтобы «прикрыть» свои ошибки.

  • Госпитализация и последующая операция прошли в условиях неорганизованного транспорта и без должного внимания к пациентке.

«Меня могли реально угробить. Врач сказал, что если бы я еще немного повела себя по-своему, могла оказаться в морге», — делится женщина.

Массовая трагедия: девять новорожденных погибли

13 января СМИ сообщили о смерти девяти детей в роддоме №1 в течение одной недели во время новогодних каникул. Эти сведения позднее подтвердил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов.

  • На данный момент роддом не принимает пациентов.

  • Региональная прокуратура и Следственный комитет России проводят проверки.

  • Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Заключение: системные проблемы и человеческая цена

Истории Кристины и Галины показывают, что трагедия с девятью новорожденными не стала случайностью. Жестокое обращение, халатность и равнодушие персонала существовали десятилетиями.

Местные жительницы считают, что реформа роддомов и смена медицинского персонала крайне необходимы, чтобы защитить будущих матерей и детей.

«Первый роддом — это адское место. Жаль, что вместо закрытия этого учреждения закрыли другие, более безопасные роддома», — подчеркивает Кристина.

