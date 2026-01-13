Два танкера атакованы дронами возле КТК: на борту могла быть казахстанская нефть

13 января вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) были атакованы два нефтяных танкера, находящихся под греческим управлением. Через этот терминал проходит около 80% казахстанского экспорта нефти, что делает инцидент особенно значимым для энергетической отрасли страны, сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: JBula_62/Shutterstock/FOTODOM

Какие танкеры пострадали и чья нефть могла быть на борту

Delta Harmony – управляется греческой компанией Delta Tankers. По информации источников, танкер должен был загрузить нефть от компании «Тенгизшевройл».

Matilda – управляется греческой компанией Thenamaris и, как ожидалось, должен был отгружать нефть из Карачаганака.

Представитель Thenamaris подтвердил, что Matilda была поражена двумя дронами, когда находилась в балластном состоянии на расстоянии около 30 морских миль от КТК.

По его словам, «по предварительным оценкам, никто не пострадал, судно получило незначительные повреждения палубных конструкций, которые полностью подлежат ремонту. Судно, несмотря на повреждения, продолжает движение и покидает район атаки».

Ситуация с Delta Harmony и реакция КТК

Компания Delta Tankers пока не дала официального комментария Reuters. Источники в морской безопасности сообщили, что на борту вспыхнул пожар, который быстро потушили. Представители КТК отказались комментировать нападение.

Министерство энергетики Казахстана: экспорт нефти продолжается

В Министерстве энергетики РК заверили, что отгрузка нефти на терминале КТК продолжается через выносное причальное устройство ВПУ-1.

«Технологический процесс ведется в штатном режиме с учетом погодных условий в акватории. Основной приоритет — обеспечение стабильности экспортных поставок и недопущение критического затоваривания мощностей хранения. Министерство постоянно мониторит ситуацию и поддерживает прямую связь с международными партнерами и оператором консорциума», — сообщили в ведомстве.

Экспертная оценка: атака носит агрессивный характер

Отраслевой эксперт Олжас Байдильдинов отмечает, что атака на танкеры «выделяется среди других инцидентов с нефтью в Черном море». Он объясняет это тем, что оба судна не относятся к «теневому флоту», а нефть КТК и сам консорциум не находятся под международными санкциями.

По словам Байдильдинова, «поражены не означает затоплены, однако существует вероятность затопления, что создаст технические трудности и приведет к росту стоимости страховок».

Что это значит для Казахстана

Потенциальные сбои в отгрузке нефти могут повлиять на экспорт страны, так как через КТК проходит значительная часть казахстанских поставок.

Инциденты повышают риски для морской логистики и могут привести к росту страховых расходов для операторов танкеров.

Министерство энергетики контролирует ситуацию и предпринимает меры для поддержания стабильности поставок.

Forbes Kazakhstan направил официальный запрос в Министерство энергетики РК, но на момент публикации ответа не получил.