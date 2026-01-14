18+
14.01.2026, 07:08

Женщина застраховала свою любовь и получила денежную выплату после свадьбы

Новости Мира

В Китае необычная история о любви и деньгах стала поводом для обсуждений в соцсетях: супружеская пара получила реальную денежную выплату благодаря так называемой «страховке любви». Об этом сообщает South China Morning Post, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: facebook
Фото: facebook

Знакомство с юности и долгий путь к свадьбе

Жительница города Сиань по фамилии У познакомилась со своим будущим мужем Ван еще в средней школе. Судьба свела их вновь в 2015 году, когда оба поступили в один и тот же университет, и пара официально начала встречаться.

Через год, в 2016-м, У решила оформить для своего возлюбленного необычный подарок — полис «страхования любви». Купив его со скидкой за 199 юаней (около 2247 рублей), она сэкономила по сравнению со стандартной ценой в 299 юаней.

Как работает «страховка любви»

Страховой полис, выданный China Life Property and Casualty Insurance Company Limited, предусматривал выплату вознаграждения в случае, если застрахованная пара зарегистрирует брак в течение 10 лет с момента покупки полиса.

Любопытно, что в 2017 году выпуск подобных страховок был прекращён, однако ранее оформленные полисы оставались действительными и сохраняли свои обязательства.

Реальная награда за любовь

Когда Ван узнал о полисе, он сначала подумал, что У стала жертвой маркетингового обмана. Но в осень 2025 года пара официально зарегистрировала брак — и тут перед молодоженами возник интересный выбор:

  • получить 10 тыс. юаней наличными (около 113 тыс. рублей), или

  • получить 10 тысяч роз в честь свадьбы.

В итоге Ван и У выбрали деньги, но пока что не определились, как их потратят.

Необычный подарок, который работает

Эта история показывает, что даже самые романтичные жесты иногда могут превратиться в реальную финансовую выгоду. А «страховка любви», когда-то казавшаяся просто забавной идеей, стала своеобразным символом уверенности в отношениях и маленьким бонусом к свадебному счастью.

2
0
0
