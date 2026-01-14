18+
14.01.2026, 07:50

Стало известно, что Трамп заставил Рубио носить огромные туфли

Новости Мира 0 1 022

Американский сенатор и госсекретарь США Марко Рубио оказался в неожиданной ситуации: ему пришлось надеть туфли, которые явно не соответствуют его размеру, и причиной этому стали шутки действующего президента Дональда Трампа. Об этом пишет издание The Daily Beast, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Подарок от президента обернулся проблемой

Как отмечает издание, Рубио носил новые туфли на несколько размеров больше, подаренные Трампом. Политик был замечен в этой обуви на Капитолийском холме, где он встречался с лидером демократического меньшинства в Сенате США Чаком Шумером.

«На снимках видны блестящие кожаные туфли Рубио, правда, они, похоже, были ему не по размеру», — отмечает The Daily Beast.

Ситуация выглядит особенно странной, учитывая, что подарок исходил от президента, и, вероятно, предполагал скорее символическую, чем практическую ценность.

Трамп снова проявил «отеческий» стиль общения

В недавнем интервью The New York Times Трамп поручил Рубио и вице-президенту Джей Ди Вэнсу продемонстрировать подаренные туфли. Издание отмечает, что президент обращался к своим помощникам и советникам в зале довольно фамильярно, называя некоторых из них, в том числе Рубио и Вэнса, «детьми».

Такая манера поведения Трампа, сочетающая насмешку и «отеческую» позицию, стала поводом для широкого обсуждения в американских СМИ.

Что говорят эксперты и наблюдатели

  • Неформальный тон Трампа: эксперты отмечают, что президент часто использует такие шутки, чтобы подчеркнуть свою власть и контроль над подчиненными.

  • Политический символизм: подарки, вроде туфель, могут быть не столько материальным, сколько символическим жестом влияния.

  • Реакция политиков: Рубио и Вэнс пока не давали официальных комментариев по поводу ситуации, однако их фото в «не по размеру» обуви стали быстро распространяться в соцсетях.

Итог

История с туфлями Рубио — это очередной пример того, как личные отношения и стиль общения Трампа с политическими союзниками могут обрастать курьезами и становиться достоянием общественности. Даже простая вещь, вроде обуви, может превратиться в символ динамики власти и юмора в высших эшелонах американской политики.

