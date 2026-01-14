Стало известно, что Трамп заставил Рубио носить огромные туфли

Американский сенатор и госсекретарь США Марко Рубио оказался в неожиданной ситуации: ему пришлось надеть туфли, которые явно не соответствуют его размеру, и причиной этому стали шутки действующего президента Дональда Трампа. Об этом пишет издание The Daily Beast, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Как отмечает издание, Рубио носил новые туфли на несколько размеров больше, подаренные Трампом. Политик был замечен в этой обуви на Капитолийском холме, где он встречался с лидером демократического меньшинства в Сенате США Чаком Шумером.
«На снимках видны блестящие кожаные туфли Рубио, правда, они, похоже, были ему не по размеру», — отмечает The Daily Beast.
Ситуация выглядит особенно странной, учитывая, что подарок исходил от президента, и, вероятно, предполагал скорее символическую, чем практическую ценность.
В недавнем интервью The New York Times Трамп поручил Рубио и вице-президенту Джей Ди Вэнсу продемонстрировать подаренные туфли. Издание отмечает, что президент обращался к своим помощникам и советникам в зале довольно фамильярно, называя некоторых из них, в том числе Рубио и Вэнса, «детьми».
Такая манера поведения Трампа, сочетающая насмешку и «отеческую» позицию, стала поводом для широкого обсуждения в американских СМИ.
Неформальный тон Трампа: эксперты отмечают, что президент часто использует такие шутки, чтобы подчеркнуть свою власть и контроль над подчиненными.
Политический символизм: подарки, вроде туфель, могут быть не столько материальным, сколько символическим жестом влияния.
Реакция политиков: Рубио и Вэнс пока не давали официальных комментариев по поводу ситуации, однако их фото в «не по размеру» обуви стали быстро распространяться в соцсетях.
История с туфлями Рубио — это очередной пример того, как личные отношения и стиль общения Трампа с политическими союзниками могут обрастать курьезами и становиться достоянием общественности. Даже простая вещь, вроде обуви, может превратиться в символ динамики власти и юмора в высших эшелонах американской политики.
Комментарии0 комментарий(ев)