14.01.2026, 09:36

Чай, который опасен для сердца и почек: эксперты бьют тревогу

Новости Мира 0 2 259

Популярные среди желающих быстро похудеть мочегонные чаи могут представлять серьёзную опасность для здоровья почек. Уролог, онколог, профессор Виген Малхасян, заведующий Урологическим отделением №67 Московского урологического центра им. С. П. Боткина, рассказал «Газете.Ru», что основная проблема заключается не только в нагрузке на почки, но и в непредсказуемом составе таких напитков, сообщает Lada.kz. 

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Почему мочегонные травы опасны

По словам специалиста, мочегонные травы действуют аналогично диуретическим препаратам. Почки, состоящие из миллионов нефронов, отвечают за фильтрацию крови и образование мочи. Основной процесс – обратное всасывание воды и солей из первичной мочи обратно в кровь. Мочегонные вещества, будь то лекарственные или растительные, воздействуют на разные участки нефрона, нарушая этот баланс.

«Мочегонные компоненты блокируют обратное всасывание натрия, калия или хлора. В результате организм теряет не только воду, но и важные электролиты – натрий, калий, хлор, кальций, магний», – объяснил Малхасян.

Последствия бесконтрольного приёма

Передозировка или регулярное употребление мочегонных чаев может привести к:

  • Обезвоживанию организма;

  • Нарушению водно-электролитного баланса;

  • Мышечной слабости, судорогам и спазмам;

  • Сердечной аритмии и нарушению ритма;

  • Сильной усталости, головокружению, тошноте, жажде и сухости во рту;

  • Головной боли и снижению общего тонуса организма.

Механизмы действия популярных трав

Разные травы влияют на почки по-разному:

  • Лист брусники – создает в почечных канальцах высокое осмотическое давление, удерживает воду и препятствует её реабсорбции;

  • Листья березы и цветки василька – улучшают кровоснабжение почек и клубочковую фильтрацию, повышая образование мочи;

Эксперт отмечает, что травы, в отличие от лекарственных диуретиков, действуют мягче, но опасность заключается в иллюзии их безопасности. Бесконтрольный приём даже растительных мочегонных средств способен перегружать почки и нарушать электролитный баланс, особенно при скрытых заболеваниях почек.

Рекомендация специалиста

Перед началом приёма любых мочегонных средств, включая растительные, Малхасян настоятельно рекомендует:

  • Проконсультироваться с врачом;

  • Учитывать возможные скрытые заболевания почек;

  • Не полагаться на «чудо-чаи» как на безопасный способ похудения.

«Даже природные средства могут быть опасны. Контроль специалиста – ключ к безопасному использованию мочегонных трав», – заключил профессор.

3
3
0
Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Главная цель, направить на консультацию к врачам, чтобы денежку вытянуть. Потом понеслись всякие платные анализы в разных поликлиниках, потому что именно в той поликлинике делают правильные анализы и тому подобное.
14.01.2026, 10:10
