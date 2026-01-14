Чай, который опасен для сердца и почек: эксперты бьют тревогу

Популярные среди желающих быстро похудеть мочегонные чаи могут представлять серьёзную опасность для здоровья почек. Уролог, онколог, профессор Виген Малхасян, заведующий Урологическим отделением №67 Московского урологического центра им. С. П. Боткина, рассказал «Газете.Ru» , что основная проблема заключается не только в нагрузке на почки, но и в непредсказуемом составе таких напитков, сообщает Lada.kz.

Почему мочегонные травы опасны

По словам специалиста, мочегонные травы действуют аналогично диуретическим препаратам. Почки, состоящие из миллионов нефронов, отвечают за фильтрацию крови и образование мочи. Основной процесс – обратное всасывание воды и солей из первичной мочи обратно в кровь. Мочегонные вещества, будь то лекарственные или растительные, воздействуют на разные участки нефрона, нарушая этот баланс.

«Мочегонные компоненты блокируют обратное всасывание натрия, калия или хлора. В результате организм теряет не только воду, но и важные электролиты – натрий, калий, хлор, кальций, магний», – объяснил Малхасян.

Последствия бесконтрольного приёма

Передозировка или регулярное употребление мочегонных чаев может привести к:

Обезвоживанию организма ;

Нарушению водно-электролитного баланса ;

Мышечной слабости, судорогам и спазмам ;

Сердечной аритмии и нарушению ритма ;

Сильной усталости, головокружению, тошноте, жажде и сухости во рту ;

Головной боли и снижению общего тонуса организма.

Механизмы действия популярных трав

Разные травы влияют на почки по-разному:

Лист брусники – создает в почечных канальцах высокое осмотическое давление, удерживает воду и препятствует её реабсорбции;

Листья березы и цветки василька – улучшают кровоснабжение почек и клубочковую фильтрацию, повышая образование мочи;

Эксперт отмечает, что травы, в отличие от лекарственных диуретиков, действуют мягче, но опасность заключается в иллюзии их безопасности. Бесконтрольный приём даже растительных мочегонных средств способен перегружать почки и нарушать электролитный баланс, особенно при скрытых заболеваниях почек.

Рекомендация специалиста

Перед началом приёма любых мочегонных средств, включая растительные, Малхасян настоятельно рекомендует:

Проконсультироваться с врачом ;

Учитывать возможные скрытые заболевания почек ;

Не полагаться на «чудо-чаи» как на безопасный способ похудения.