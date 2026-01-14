Названа удивительная польза попкорна - неожиданный союзник похудения

В борьбе с лишним весом люди нередко сталкиваются с непреодолимой тягой к перекусам. Диетолог Дани Борхес поделился неожиданным способом справиться с этим: между основными приемами пищи можно включать попкорн. Об этом специалист рассказал в интервью изданию Terra, подчеркнув полезные свойства этого продукта, о которых многие даже не подозревают, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: кадр YouTube

Цельное зерно против неконтролируемого аппетита

По словам Борхеса, ключевое преимущество попкорна заключается в том, что он представляет собой цельное необработанное зерно. Исследование, проведенное химическим факультетом Университета Скрантона в Пенсильвании, подтвердило, что цельное зерно:

помогает насытиться между приемами пищи,

снижает риск переедания,

поддерживает естественное снижение веса.

«Попкорн действует как естественный подавитель неконтролируемой тяги к еде», — отметил диетолог.

Антиоксиданты и борьба со старением

Помимо влияния на аппетит, попкорн содержит полифенолы — мощные антиоксиданты, которые:

борются со свободными радикалами,

помогают предотвратить преждевременное старение,

поддерживают общее здоровье организма.

Таким образом, правильный перекус может быть не только вкусным, но и полезным.

Как выбрать «правильный» попкорн

Врач настоятельно советует избегать готовых покупных вариантов, которые обычно содержат:

большое количество сахара,

соль,

трансжиры и другие добавки.

Борхес рекомендует готовить попкорн дома, используя натуральные приправы, такие как специи или немного масла, чтобы сохранить все полезные свойства продукта.

Итог

Попкорн — это не просто кинотеатрный перекус, а настоящий союзник в контроле веса. Он сочетает в себе способность подавлять аппетит, богатство антиоксидантов и простоту домашнего приготовления. Для тех, кто стремится поддерживать фигуру без строгих диет, этот продукт может стать неожиданным, но эффективным помощником.