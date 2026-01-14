18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.43
594.86
6.49
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
14.01.2026, 13:01

Названы худшие автомобили по соотношению цены и качества

Новости Мира 0 613

Немецкий автомобильный клуб ADAC опубликовал новый рейтинг автоновинок 2025 года, оценив их по критерию соотношения цена — качество. Результаты исследования выявили как лидеров, так и аутсайдеров на автомобильном рынке Европы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Audi
Фото: Audi

Хуже всего премиальные модели

Согласно тестированию ADAC, наименее выгодными с финансовой точки зрения оказались автомобили премиального сегмента, несмотря на высокую стоимость и известные бренды.

На последних позициях оказались:

  • Audi Q8 — 94,7 тыс. евро (около 8,6 млн рублей). Это крупнейший и дорогой внедорожник Audi, который по результатам теста оказался наименее привлекательным для покупателей с точки зрения цены и качества.

  • BMW M3 — спортивное купе премиум-класса, которое требует больших вложений в содержание и обслуживание.

  • Audi Q7 — старшая модель SUV, отличающаяся дороговизной сервисного обслуживания.

  • Volvo XC90 и EX90 — внедорожники шведской марки, которые, по мнению экспертов, не оправдывают высокую стоимость рядом с конкурентами.

Эксперты отмечают, что высокие цены на премиальные автомобили часто не сопровождаются пропорциональным качеством, что делает их менее выгодными для покупателей, особенно на фоне моделей массового сегмента.

Лидеры рейтинга: выгодные покупки

В противоположность аутсайдерам, ADAC выделил автомобили, которые лучше всего сочетают цену и качество. Среди них оказались компактные и электромобили:

  • Hyundai Inster — доступный и надежный городской автомобиль.

  • Mini Cooper E — электрическая версия популярного хэтчбека с приемлемой стоимостью владения.

  • Dacia Spring Electric — бюджетный электромобиль, привлекающий низкой ценой и простотой эксплуатации.

  • Kia EV3 — новая электромодель с оптимальным соотношением стоимости и технических характеристик.

  • Mini Aceman — современный кроссовер с умеренной ценой и функциональным интерьером.

Эти автомобили, по мнению экспертов, демонстрируют оптимальный баланс стоимости покупки, обслуживания и эксплуатационных качеств, что делает их выгодной инвестицией для покупателей.

Toyota: внимание на надежность

Отдельно эксперты отметили ненадежные модели Toyota, ранее не попадавшие в топ рейтингов.

  • GR Supra — спортивное купе оказалось самым проблемным автомобилем марки за последние 20 лет. Основные дефекты:

    • сбои в системе помощи при торможении;

    • проблемы с натяжителями ремней безопасности.

  • Toyota bZ4X — новая электромодель, также отметилась низкой надежностью. Основная проблема — качество болтов ступицы, которое вызывает частые обращения в сервис.

Таким образом, даже у известных японских брендов есть модели, которые могут создавать дополнительные расходы и неудобства владельцам.

Итог

Рейтинг ADAC показывает, что дорого не всегда значит качественно, а бюджетные и компактные автомобили могут быть более выгодными с точки зрения владения. Премиальные автомобили требуют внимания к соотношению стоимости покупки, обслуживания и надежности, в то время как электромобили массового сегмента становятся все более привлекательными для покупателей.

3
0
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь