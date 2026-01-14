Названы худшие автомобили по соотношению цены и качества

Немецкий автомобильный клуб ADAC опубликовал новый рейтинг автоновинок 2025 года, оценив их по критерию соотношения цена — качество . Результаты исследования выявили как лидеров, так и аутсайдеров на автомобильном рынке Европы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Audi

Хуже всего премиальные модели

Согласно тестированию ADAC, наименее выгодными с финансовой точки зрения оказались автомобили премиального сегмента, несмотря на высокую стоимость и известные бренды.

На последних позициях оказались:

Audi Q8 — 94,7 тыс. евро (около 8,6 млн рублей). Это крупнейший и дорогой внедорожник Audi, который по результатам теста оказался наименее привлекательным для покупателей с точки зрения цены и качества.

BMW M3 — спортивное купе премиум-класса, которое требует больших вложений в содержание и обслуживание.

Audi Q7 — старшая модель SUV, отличающаяся дороговизной сервисного обслуживания.

Volvo XC90 и EX90 — внедорожники шведской марки, которые, по мнению экспертов, не оправдывают высокую стоимость рядом с конкурентами.

Эксперты отмечают, что высокие цены на премиальные автомобили часто не сопровождаются пропорциональным качеством, что делает их менее выгодными для покупателей, особенно на фоне моделей массового сегмента.

Лидеры рейтинга: выгодные покупки

В противоположность аутсайдерам, ADAC выделил автомобили, которые лучше всего сочетают цену и качество. Среди них оказались компактные и электромобили:

Hyundai Inster — доступный и надежный городской автомобиль.

Mini Cooper E — электрическая версия популярного хэтчбека с приемлемой стоимостью владения.

Dacia Spring Electric — бюджетный электромобиль, привлекающий низкой ценой и простотой эксплуатации.

Kia EV3 — новая электромодель с оптимальным соотношением стоимости и технических характеристик.

Mini Aceman — современный кроссовер с умеренной ценой и функциональным интерьером.

Эти автомобили, по мнению экспертов, демонстрируют оптимальный баланс стоимости покупки, обслуживания и эксплуатационных качеств, что делает их выгодной инвестицией для покупателей.

Toyota: внимание на надежность

Отдельно эксперты отметили ненадежные модели Toyota, ранее не попадавшие в топ рейтингов.

GR Supra — спортивное купе оказалось самым проблемным автомобилем марки за последние 20 лет. Основные дефекты: сбои в системе помощи при торможении; проблемы с натяжителями ремней безопасности.

Toyota bZ4X — новая электромодель, также отметилась низкой надежностью. Основная проблема — качество болтов ступицы, которое вызывает частые обращения в сервис.

Таким образом, даже у известных японских брендов есть модели, которые могут создавать дополнительные расходы и неудобства владельцам.

Итог

Рейтинг ADAC показывает, что дорого не всегда значит качественно, а бюджетные и компактные автомобили могут быть более выгодными с точки зрения владения. Премиальные автомобили требуют внимания к соотношению стоимости покупки, обслуживания и надежности, в то время как электромобили массового сегмента становятся все более привлекательными для покупателей.