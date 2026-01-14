«Метро без штанов»: в столице Британии пассажиры шокированы странной традицией в подземке

В Лондоне вернулась странная и вызывающая традиция: сотни людей вновь сняли штаны в метро, оставшись в нижнем белье и обуви. Этот необычный флешмоб, известный как «Поездка без брюк», проводится в британской столице ежегодно и вызывает всё больше споров среди местных жителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на news.ru.

Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

История флешмоба: от Нью-Йорка до Лондона

Первая «Поездка без брюк» в Лондоне состоялась в 2009 году. Идея пришла из Нью-Йорка, где подобный флешмоб уже несколько лет собирал смельчаков, готовых провести поездку в метро без штанов. С тех пор акция превратилась в ежегодное событие, привлекающее сотни участников, которые собираются в центре города и отправляются в метро с минимальной одеждой — обычно только в нижнем белье и обуви.

Как прошёл флешмоб в 2026 году

В 2026 году акция прошла в выходные, 10 и 11 января. Участники собрались в центре Лондона и направились к станциям метро, вновь удивляя и шокируя пассажиров. Многие снимают это как развлечение и социальный протест одновременно, но реакция местных жителей становится всё более критичной.

Критика со стороны британцев

С каждым годом всё больше лондонцев выражают недовольство мероприятием. Журналистка Эмма Кларк, пережившая домогательство в поезде, считает флешмоб не только «глупой и устаревшей традицией», но и потенциально опасным. Особенно это чувствуется на фоне роста случаев сексуальных преступлений в столичном метро.

«Когда активисты требуют маркировать вагоны только для женщин, подобная акция выглядит не только бестактной, но и создаёт дополнительные риски для пассажиров», — отмечает Эмма.

Позиция полиции

Правоохранительные органы не видят в акции нарушения закона — отсутствие штанов не считается преступлением. Вместе с тем полиция призывает участников уважать других пассажиров и соблюдать нормы приличия, напоминая, что метро остаётся общественным пространством.

Социальный феномен или устаревшая традиция?

Флешмоб «Поездка без брюк» уже более 15 лет вызывает противоречивые эмоции: одни видят в нём забавный социальный эксперимент, другие — раздражающую и опасную практику. Несмотря на критику, акция продолжает регулярно повторяться, вызывая вопросы о границах публичного юмора и личной свободы в мегаполисе.