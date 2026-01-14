Дом романтика дал трещину: почему вокруг Хулио Иглесиаса заговорили шёпотом

Имя Хулио Иглесиаса, десятилетиями ассоциировавшееся с романтикой, успехом и мировой славой, оказалось в эпицентре серьезного скандала. Известного испанского певца обвинили в непристойном и недопустимом поведении сразу несколько женщин, работавших в его доме. Речь идет не о случайных свидетельствах, а о показаниях представителей обслуживающего персонала, которые начали поступать одно за другим, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: dailymail.co.uk

Расследование, о котором долго молчали

Как сообщает испанское издание El Diario, проверка обвинений в адрес 82-летнего артиста ведется уже около трех лет. По данным журналистов, процесс долгое время оставался непубличным, однако сейчас детали начали выходить в открытое пространство. Первым поводом для расследования стало заявление 22-летней домработницы, которая обвинила Иглесиаса в насилии.

Что утверждает домработница

По словам заявительницы, инциденты происходили в резиденциях певца за пределами Испании — в частности, на Багамах и в Доминиканской Республике. Женщина утверждает, что сталкивалась с давлением со стороны работодателя и оказалась в ситуации, где не могла свободно выражать свою волю. Эти заявления легли в основу расследования и стали отправной точкой для дальнейших проверок.

Новые обвинения: молчание перестало быть возможным

После того как история стала известна журналистам, появились и другие свидетельства. О домогательствах со стороны артиста заявила его частный физиотерапевт. Женщина утверждает, что сталкивалась с нежелательными прикосновениями и действиями, которые происходили без ее согласия. По ее словам, подобное поведение было систематическим.

Атмосфера страха и жесткого контроля

Обе женщины независимо друг от друга описывают условия работы в доме певца как крайне напряженные. Они заявляют, что в окружении артиста якобы царила атмосфера тотального контроля, строгой иерархии и психологического давления. По их словам, сотрудники чувствовали себя уязвимыми и зависимыми, что мешало своевременно заявлять о происходящем.

Показания других сотрудников

Журналисты El Diario утверждают, что связались еще с несколькими бывшими и нынешними работниками Хулио Иглесиаса. По их словам, многие из собеседников описывали схожую рабочую обстановку: вспыльчивость певца, жесткий стиль управления персоналом и постоянное эмоциональное напряжение. Прямые обвинения выдвинули не все, однако общий фон рассказов оказался схожим.

Репутация под угрозой

На фоне этих публикаций репутация одного из самых известных артистов XX века оказалась под серьезным ударом. История, которая долгие годы оставалась за закрытыми дверями роскошных резиденций, теперь стала предметом общественного обсуждения и журналистских расследований.

Что дальше

На данный момент официальных заявлений от самого Хулио Иглесиаса или его представителей в открытых источниках не приводится. Расследование продолжается, а общественное внимание к делу только усиливается. Скандал уже называют одним из самых громких в истории, связанных с именем легендарного исполнителя.