18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.43
594.86
6.49
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
15.01.2026, 07:00

Футболист Адамс Лайонел найден мертвым в Подмосковье

Новости Мира 0 459

В Подмосковье обнаружен мёртвым российский футболист, воспитанник московского ЦСКА Адамс Лайонел. Тело спортсмена было найдено в Звенигороде. О случившемся 14 января сообщили источники, знакомые с ситуацией, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Известия".

Лайонел Адамс / Источник: Соцсети
Лайонел Адамс / Источник: Соцсети

В настоящее время обстоятельства гибели выясняются. По предварительной информации, речь идёт о гибели в результате падения с высоты. Официальные органы продолжают проверку и устанавливают все детали произошедшего.

Проверка обстоятельств и версия следствия

Правоохранительные органы Московской области работают на месте происшествия и анализируют все возможные версии. Следственные действия продолжаются, окончательные выводы пока не сделаны. Представители экстренных и силовых структур воздерживаются от комментариев до завершения проверки.

Карьера в России: путь воспитанника ЦСКА

Адамс Лайонел был воспитанником академии московского футбольного клуба ЦСКА, где прошёл основные этапы профессионального становления. В дальнейшем он продолжил карьеру в российских клубах, выступая на позиции защитника.

В разные годы Лайонел защищал цвета красноярского «Енисея», тверской «Волги» и челнинского «КАМАЗа», получив опыт выступлений в различных дивизионах российского футбола.

Опыт на международной арене и в сборных

На международном уровне Лайонел один раз выходил на поле в составе юношеской сборной России до 18 лет. Кроме того, он представлял страну на летней Универсиаде 2017 года, выступая за студенческую сборную, что стало важным этапом в его спортивной биографии.

Значительный этап карьеры в Казахстане

Отдельное и заметное место в карьере Адамса Лайонела заняли выступления в Казахстане, где он на протяжении нескольких лет играл в клубах Премьер-лиги и Первой лиги.

  • С 2020 по 2022 годы футболист выступал в Казахстанской премьер-лиге за клубы «Каспий» и «Туран», став полноценным участником национального чемпионата.

  • С 2023 по 2025 годы Лайонел продолжил карьеру в Казахстане, защищая цвета «Жетысу» и «Шахтёра», где получил стабильную игровую практику и опыт выступлений в разных турнирных условиях.

Период в Казахстане стал одним из самых продолжительных и насыщенных в его профессиональной карьере.

Последний клуб и последние месяцы карьеры

Последним клубом Адамса Лайонела стала «Алга» из чемпионата Кыргызстана. Там он продолжал профессиональные выступления уже после завершения казахстанского этапа карьеры.

Предыстория: инцидент в декабре

Ранее, в конце декабря, источники сообщали о конфликте, произошедшем в Московской области, в ходе которого Лайонел получил травмы и был госпитализирован. Инцидент также произошёл в Звенигороде. Эта информация рассматривается следствием в числе обстоятельств, подлежащих проверке.

Итог

Адамс Лайонел прошёл путь от воспитанника одной из ведущих футбольных академий России до игрока, на протяжении нескольких сезонов выступавшего в Казахстане и за его пределами. Следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств трагедии.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь