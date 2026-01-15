Футболист Адамс Лайонел найден мертвым в Подмосковье

В Подмосковье обнаружен мёртвым российский футболист, воспитанник московского ЦСКА Адамс Лайонел. Тело спортсмена было найдено в Звенигороде. О случившемся 14 января сообщили источники, знакомые с ситуацией, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Известия".

Лайонел Адамс / Источник: Соцсети

В настоящее время обстоятельства гибели выясняются. По предварительной информации, речь идёт о гибели в результате падения с высоты. Официальные органы продолжают проверку и устанавливают все детали произошедшего.

Проверка обстоятельств и версия следствия

Правоохранительные органы Московской области работают на месте происшествия и анализируют все возможные версии. Следственные действия продолжаются, окончательные выводы пока не сделаны. Представители экстренных и силовых структур воздерживаются от комментариев до завершения проверки.

Карьера в России: путь воспитанника ЦСКА

Адамс Лайонел был воспитанником академии московского футбольного клуба ЦСКА, где прошёл основные этапы профессионального становления. В дальнейшем он продолжил карьеру в российских клубах, выступая на позиции защитника.

В разные годы Лайонел защищал цвета красноярского «Енисея», тверской «Волги» и челнинского «КАМАЗа», получив опыт выступлений в различных дивизионах российского футбола.

Опыт на международной арене и в сборных

На международном уровне Лайонел один раз выходил на поле в составе юношеской сборной России до 18 лет. Кроме того, он представлял страну на летней Универсиаде 2017 года, выступая за студенческую сборную, что стало важным этапом в его спортивной биографии.

Значительный этап карьеры в Казахстане

Отдельное и заметное место в карьере Адамса Лайонела заняли выступления в Казахстане, где он на протяжении нескольких лет играл в клубах Премьер-лиги и Первой лиги.

С 2020 по 2022 годы футболист выступал в Казахстанской премьер-лиге за клубы «Каспий» и «Туран» , став полноценным участником национального чемпионата.

С 2023 по 2025 годы Лайонел продолжил карьеру в Казахстане, защищая цвета «Жетысу» и «Шахтёра», где получил стабильную игровую практику и опыт выступлений в разных турнирных условиях.

Период в Казахстане стал одним из самых продолжительных и насыщенных в его профессиональной карьере.

Последний клуб и последние месяцы карьеры

Последним клубом Адамса Лайонела стала «Алга» из чемпионата Кыргызстана. Там он продолжал профессиональные выступления уже после завершения казахстанского этапа карьеры.

Предыстория: инцидент в декабре

Ранее, в конце декабря, источники сообщали о конфликте, произошедшем в Московской области, в ходе которого Лайонел получил травмы и был госпитализирован. Инцидент также произошёл в Звенигороде. Эта информация рассматривается следствием в числе обстоятельств, подлежащих проверке.

Итог

Адамс Лайонел прошёл путь от воспитанника одной из ведущих футбольных академий России до игрока, на протяжении нескольких сезонов выступавшего в Казахстане и за его пределами. Следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств трагедии.