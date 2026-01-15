Илон Маск задумался о смерти

Американский предприниматель Илон Маск вновь привлек внимание общественности своими неожиданными размышлениями о человеческой смертности. На этот раз глава компаний Tesla и SpaceX поднял вопросы, которые обычно остаются за пределами повседневных разговоров — старение организма, запрограммированная смерть и возможности продления жизни. Его слова цитирует издание Fortune, подчеркивая, что Маск рассматривает долголетие не как фантастическую идею, а как реальную задачу, которую можно решать научными методами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: кадр YouTube

«Человек запрограммирован на смерть»

В интервью подкасту Moonshots with Peter Diamandis Маск заявил, что человеческий организм изначально имеет встроенную «программу смерти». По его мнению, процесс старения не является случайностью, а представляет собой синхронно работающий механизм.

«Если вы измените эту программу, вы сможете прожить дольше», — отметил предприниматель, добавив, что современная наука способна изучить и, возможно, скорректировать этот биологический код.

Маск подчеркнул, что смерть и старение — это не неизбежность, а результат работы сложной биологической системы, которая управляет всеми процессами в организме. С его точки зрения, понимание этих механизмов может открыть путь к значительному продлению жизни.

Синхронное старение органов

Бизнесмен обратил внимание на любопытную особенность человеческого организма: все органы и части тела стареют одновременно. «Ни у кого нет старой левой руки и молодой правой. Почему так? Что поддерживает эту синхронизацию?» — задается вопросом Маск.

Он считает, что за этим скрывается определённый механизм, который контролирует темпы старения. По мнению предпринимателя, изучение этих процессов позволит в будущем вмешиваться в биологические ритмы человека, продлевая молодость и здоровье.

Доступ к высококлассному здравоохранению и социальные последствия

Илон Маск также выразил уверенность, что в обозримом будущем человечество получит доступ к здравоохранению самого высокого уровня. Это, по его словам, станет революцией для общества, однако одновременно создаст новые вызовы.

Предприниматель отметил, что более продолжительная жизнь может привести к социальной «инертности»: люди будут меньше стремиться к изменениям, а руководители организаций и политические лидеры могут отказаться уходить на пенсию, так как смогут оставаться активными дольше обычного. Таким образом, долголетие может повлиять не только на биологию человека, но и на социальную динамику общества.

Маск о будущем человечества

В целом, Илон Маск видит решение проблемы старения как комплексную задачу науки, медицины и технологий. Он рассматривает человеческое долголетие как цель, достижение которой возможно при условии изучения механизмов старения, корректировки биологических процессов и доступности современных медицинских технологий для всех.

По его мнению, будущее, где люди будут жить дольше и здоровее, неизбежно, но его реализация потребует от общества и систем управления готовности к новым социальным вызовам.