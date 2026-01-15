18+
15.01.2026, 09:03

Чем грозит потеря сим-карты: что происходит, когда номер оказывается недоступен

Новости Мира

Утрата физической сим-карты может иметь серьезные последствия для владельца. Попав в руки злоумышленников, она превращается в мощный инструмент для взлома аккаунтов — от банковских приложений до социальных сетей и мессенджеров. Об этом рассказал завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Aquarius Studio/Shutterstock/FOTODOM
Сим-карта как ключ к цифровой идентичности

Мобильный телефон сегодня является важнейшей частью цифровой идентичности. Если мошенник получает доступ к сим-карте, он фактически получает возможность управлять вашим онлайн-присутствием и финансовыми активами. Основная угроза заключается в обходе двухфакторной аутентификации, которая используется для подтверждения входа и операций в большинстве сервисов.

«Большинство сервисов — от банковских приложений до социальных сетей и мессенджеров — используют СМС для подтверждения действий, — пояснил Силаев. — Получив контроль над номером телефона, злоумышленник может за считанные минуты восстановить или сменить пароли, захватив ваши аккаунты. В результате он получает доступ к личным данным, переписке и финансовым средствам».

Финансовые риски и атаки через контакты

С помощью сим-карты злоумышленники могут проводить финансовые махинации, используя номер для авторизации в платежных системах и подтверждения переводов через СМС. Кроме того, симка позволяет мошенникам обзванивать контакты, сохраненные на устройстве, с целью вымогательства денег или другой информации.

Как защититься при потере сим-карты

Чтобы минимизировать риск, при потере сим-карты важно:

  • Немедленно заблокировать номер через горячую линию оператора или мобильное приложение.

  • Восстановить дубликат карты с прежним номером, посетив офис оператора.

Эти действия помогают вернуть контроль над цифровым профилем и защитить личные данные и финансовые средства от действий злоумышленников.

Новые меры безопасности операторов

В ноябре 2025 года операторы связи внедрили механизм периодов «охлаждения» для сим-карт, который препятствует использованию мобильных номеров в управлении беспилотными устройствами во время атак. Ограничения применяются в двух случаях:

  • если сим-карта не использовалась в течение 72 часов;

  • после возвращения абонента из международного роуминга.

Период «охлаждения» длится 24 часа, что повышает защиту пользователей и снижает риск злоупотреблений.

