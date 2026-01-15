Германия и две страны НАТО направляют военных в Гренландию

С 15 по 17 января Германия, Швеция и Норвегия направляют своих военнослужащих в Гренландию в рамках разведывательной миссии. Цель — оценить возможности для обеспечения безопасности региона и усилить присутствие союзников на стратегически важном арктическом острове, сообщили в Берлине, сообщает Lada.kz со ссылкой на DW.

Фото: Hannes P. Albert/dpa/picture alliance

Представитель немецкого правительства уточнил агентству Reuters, что «Германия направит около дюжины солдат в качестве разведывательных войск». По информации Минобороны ФРГ, миссия проводится по приглашению Дании и сосредоточится на изучении возможностей военного участия, включая морское наблюдение и контроль территории.

Состав миссии: кто и как едет

От Германии в миссии примут участие 13 военнослужащих, которые вылетят в столицу Гренландии, Нуук, на борту транспортного самолета Airbus A400M утром 15 января.

Норвегия направляет двух солдат, сообщил министр обороны Торе Сандвик. Шведская делегация будет представлена несколькими офицерами, уточнил премьер-министр Ульф Кристерссон.

Интересно, что миссия координируется напрямую Данией, что подчеркивает автономный характер операции — без согласования с США.

Дания и США не смогли договориться

14 января Дания и США провели переговоры по статусу Гренландии, однако позиции сторон остались «в корне различающимися», сообщил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен после встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и сенатором Марко Рубио.

Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт отметила, что желает усиления сотрудничества с Белым домом, но категорически против передачи острова под юрисдикцию США. Переговоры проходили в Вашингтоне и, по словам участников, не привели к компромиссу.

Арктический козырь США

Гренландия — автономная территория Дании и член НАТО. США давно видят в ней стратегический актив. По мнению бывшего президента Дональда Трампа, остров имеет ключевое значение для национальной безопасности страны и контроля над Арктикой, где, по его оценкам, растет активность России и Китая.

Ранее Трамп заявлял, что США «должны получить контроль над Гренландией так или иначе». Белый дом уточнял, что задействование армии США для присоединения острова рассматривалось как один из возможных вариантов.

Почему это важно

Миссия Германии и союзников демонстрирует активизацию европейских стран в Арктике на фоне геополитических трений. Она также подчеркивает растущую роль Дании как координатора безопасности региона и показывает, что НАТО готово самостоятельно укреплять свои позиции без прямого вмешательства США.