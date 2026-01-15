Сколько на самом деле нужно отдыхать каждый день

Специалисты в области медицины и здоровья отмечают, что для поддержания продуктивности и нормального самочувствия человеку необходимо уделять значительное время на отдых. При этом длительность перерывов зависит от характера труда — умственного или физического, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.ru.

Иллюстративное фото m.fotostrana.ru

Умственная работа требует больше отдыха

По словам врача Сеченовского университета Алексея Коваленко, сотрудники офисов и другие специалисты, чья деятельность связана с интенсивной умственной работой, должны отдыхать от двух до трёх часов в день.

«Если человек работает в офисе, и у него преобладает умственный труд, то суммарное время отдыха в течение дня должно составлять два-три часа», — уточнил Коваленко, отмечая, что это время складывается из всех перерывов за день.

Для руководителей и тех, кто работает в особенно напряжённые периоды, потребность в восстановлении может быть ещё выше — от трёх до четырёх часов в день, добавил врач.

Физический труд требует меньше времени на восстановление

Сотрудники, чья работа связана с физической активностью, нуждаются в отдыхе значительно меньше — от одного до двух часов в день. Причина этого, по словам Коваленко, кроется в физиологии человека: мышцы способны поддерживать эффективность дольше, чем центральная нервная система.

Миф о калориях при умственном труде

Ранее врач-терапевт и диетолог Елена Устинова из «СМ-Клиника» развенчала популярный миф о том, что умственный труд сжигает больше калорий, чем физический.

Она пояснила, что при сидячей работе, например за компьютером или чтением, организм расходует всего 50–75 килокалорий в час. Для сравнения, при умеренной физической активности, например быстрой ходьбе со скоростью 5 км/ч, человек сжигает примерно 250 килокалорий в час — почти в четыре раза больше.

Итог

Таким образом, оптимальная организация рабочего дня требует учёта типа деятельности:

Умственная работа — 2–3 часа отдыха, руководители в напряжённые периоды — 3–4 часа.

Физический труд — 1–2 часа отдыха.

Калорийность умственного труда минимальна, поэтому физическая активность остаётся главным фактором энергозатрат.

Следуя этим рекомендациям, можно снизить риск переутомления, повысить продуктивность и поддерживать здоровье на рабочем месте.