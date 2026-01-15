18+
15.01.2026, 11:48

Названы китайские автомобили, от которых лучше держаться подальше

Новости Мира 0 668

Выбор подержанного китайского автомобиля может обернуться неприятностями, если ориентироваться только на низкую цену. Эксперты предупреждают: некоторые модели китайских брендов на российском рынке лучше обходить стороной, особенно при покупке машины с пробегом, сообщает Lada.kz со ссылкой на rg.ru.

© РИА Новости
© РИА Новости

Старые модели — главный риск

Автоэксперт Александр Ковалев советует быть крайне осторожными с китайскими автомобилями, выпущенными в 2000-х и начале 2010-х годов.

«Эти машины часто отличались сомнительной надежностью», — пояснил Ковалев в интервью «Российской газете».

По его словам, владельцы таких авто нередко сталкиваются с частыми поломками, дорогим ремонтом и труднодоступными запчастями, что делает эксплуатацию крайне затратной.

Бренды-призраки: кто ушел с рынка

Особое внимание стоит уделять маркам, которые покинули российский рынок. Среди них:

  • Lifan

  • Hawtai

  • Zotye

  • Brilliance

Эксперт подчеркивает: у автомобилей этих брендов сложно найти сервисное обслуживание и оригинальные запчасти, что увеличивает риски для владельца.

Осторожно с «малыми» брендами

Не менее критично выбирать модели, которые пока не сумели закрепиться на рынке или имеют крайне низкие продажи. К таким относятся:

  • Livan

  • Kaiyi

  • SWM

Ковалев отмечает, что у этих марок нет проверенной истории надежности, а их вторичный рынок ещё недостаточно развит.

Как изменятся цены на подержанные авто

Рынок подержанных автомобилей в России в 2026 году ожидает рост цен. Глава «Автостата» Сергей Целиков прогнозирует повышение в пределах 5–10%, особенно на качественные иностранные машины и устойчивые отечественные бренды.

«Дорожать будут в основном хорошие иномарки и стабильные отечественные марки. Ценовая перспектива китайской вторички под вопросом», — отметил Целиков.

Это значит, что при покупке подержанного китайского автомобиля важно не только выбирать бренд, но и оценивать, насколько вероятен рост стоимости и возможность перепродажи в будущем.

Итог

Покупка подержанного китайского авто может быть экономически выгодной, но требует внимательности:

  • избегать старых моделей начала 2000-х и 2010-х;

  • обходить стороной бренды, ушедшие с рынка;

  • тщательно проверять малые и новые марки с низким уровнем продаж;

  • учитывать, что стоимость таких автомобилей на вторичном рынке может оставаться нестабильной.

Эксперты советуют подходить к выбору китайского автомобиля с пробегом как к инвестиции: надежность и доступность сервиса часто важнее низкой цены на старую модель.

