Названы китайские автомобили, от которых лучше держаться подальше

Выбор подержанного китайского автомобиля может обернуться неприятностями, если ориентироваться только на низкую цену. Эксперты предупреждают: некоторые модели китайских брендов на российском рынке лучше обходить стороной, особенно при покупке машины с пробегом, сообщает Lada.kz со ссылкой на rg.ru.
Автоэксперт Александр Ковалев советует быть крайне осторожными с китайскими автомобилями, выпущенными в 2000-х и начале 2010-х годов.
«Эти машины часто отличались сомнительной надежностью», — пояснил Ковалев в интервью «Российской газете».
По его словам, владельцы таких авто нередко сталкиваются с частыми поломками, дорогим ремонтом и труднодоступными запчастями, что делает эксплуатацию крайне затратной.
Особое внимание стоит уделять маркам, которые покинули российский рынок. Среди них:
Lifan
Hawtai
Zotye
Brilliance
Эксперт подчеркивает: у автомобилей этих брендов сложно найти сервисное обслуживание и оригинальные запчасти, что увеличивает риски для владельца.
Не менее критично выбирать модели, которые пока не сумели закрепиться на рынке или имеют крайне низкие продажи. К таким относятся:
Livan
Kaiyi
SWM
Ковалев отмечает, что у этих марок нет проверенной истории надежности, а их вторичный рынок ещё недостаточно развит.
Рынок подержанных автомобилей в России в 2026 году ожидает рост цен. Глава «Автостата» Сергей Целиков прогнозирует повышение в пределах 5–10%, особенно на качественные иностранные машины и устойчивые отечественные бренды.
«Дорожать будут в основном хорошие иномарки и стабильные отечественные марки. Ценовая перспектива китайской вторички под вопросом», — отметил Целиков.
Это значит, что при покупке подержанного китайского автомобиля важно не только выбирать бренд, но и оценивать, насколько вероятен рост стоимости и возможность перепродажи в будущем.
Покупка подержанного китайского авто может быть экономически выгодной, но требует внимательности:
избегать старых моделей начала 2000-х и 2010-х;
обходить стороной бренды, ушедшие с рынка;
тщательно проверять малые и новые марки с низким уровнем продаж;
учитывать, что стоимость таких автомобилей на вторичном рынке может оставаться нестабильной.
Эксперты советуют подходить к выбору китайского автомобиля с пробегом как к инвестиции: надежность и доступность сервиса часто важнее низкой цены на старую модель.
