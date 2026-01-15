Турчанка заявила, что является биологической дочерью Трампа

Жительница Турции, 55-летняя Неджла Озмен, заявила, что является биологической дочерью действующего президента США Дональда Трампа. Женщина настаивает на проведении ДНК-теста для подтверждения своего происхождения и намерена обратиться к генетической экспертизе, пишет Oddity Central, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: hurriyet.com.tr

По словам Озмен, информация о возможном родстве стала известна ей в 2017 году, когда мать сообщила, что Неджла была усыновлена. Женщина отмечает, что ее приемная мать пережила выкидыш до появления Неджлы, а затем в семье оказался ребенок, переданный американкой по имени София. Согласно версии турчанки, София утверждала, что девочка родилась от Трампа, с которым она якобы находилась в отношениях.

Озмен подчеркивает желание лишь узнать правду

Неджла заявляет, что не ищет конфликта или публичного скандала, а просто хочет установить истину о своем происхождении. Она надеется на добровольное согласие Дональда Трампа предоставить образец ДНК для анализа.

В поддержку своих слов Озмен приводит несколько косвенных аргументов:

Внешнее сходство с Трампом и его детьми;

Несоответствия в документах гражданского состояния , которые, по ее мнению, вызывают сомнения;

Личное ощущение родственной связи.

При этом женщина признает, что не располагает прямыми доказательствами своего родства.

Суд отказал, но дело не закрыто

В сентябре 2025 года семейный суд в Анкаре отклонил ходатайство Озмен о проведении теста на отцовство. Причина отказа — недостаточность доказательств, что является важным требованием турецкого законодательства, особенно когда речь идет о признании родства с иностранным гражданином.

После отказа суда Неджла подала апелляцию и направила обращения в посольство США в Турции, а также в американские судебные органы, ожидая официального ответа. В настоящий момент вопрос о проведении ДНК-экспертизы остается открытым.

Вопросы, остающиеся без ответа

Скандальное заявление турчанки поднимает несколько острых вопросов:

Как будут рассматриваться генетические претензии к действующему президенту США, находящемуся за границей?

Может ли личная история усыновления стать предметом международного судебного разбирательства?

Насколько убедительными будут косвенные доказательства внешнего сходства и документальных несоответствий?

История Неджлы Озмен пока остается неподтвержденной, но вызывающей интерес по всему миру, а общественное внимание к возможному родству с Дональдом Трампом продолжает расти.