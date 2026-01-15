Турчанка заявила, что является биологической дочерью Трампа

Жительница Турции, 55-летняя Неджла Озмен, заявила, что является биологической дочерью действующего президента США Дональда Трампа. Женщина настаивает на проведении ДНК-теста для подтверждения своего происхождения и намерена обратиться к генетической экспертизе, пишет Oddity Central, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По словам Озмен, информация о возможном родстве стала известна ей в 2017 году, когда мать сообщила, что Неджла была усыновлена. Женщина отмечает, что ее приемная мать пережила выкидыш до появления Неджлы, а затем в семье оказался ребенок, переданный американкой по имени София. Согласно версии турчанки, София утверждала, что девочка родилась от Трампа, с которым она якобы находилась в отношениях.
Неджла заявляет, что не ищет конфликта или публичного скандала, а просто хочет установить истину о своем происхождении. Она надеется на добровольное согласие Дональда Трампа предоставить образец ДНК для анализа.
В поддержку своих слов Озмен приводит несколько косвенных аргументов:
Внешнее сходство с Трампом и его детьми;
Несоответствия в документах гражданского состояния, которые, по ее мнению, вызывают сомнения;
Личное ощущение родственной связи.
При этом женщина признает, что не располагает прямыми доказательствами своего родства.
В сентябре 2025 года семейный суд в Анкаре отклонил ходатайство Озмен о проведении теста на отцовство. Причина отказа — недостаточность доказательств, что является важным требованием турецкого законодательства, особенно когда речь идет о признании родства с иностранным гражданином.
После отказа суда Неджла подала апелляцию и направила обращения в посольство США в Турции, а также в американские судебные органы, ожидая официального ответа. В настоящий момент вопрос о проведении ДНК-экспертизы остается открытым.
Скандальное заявление турчанки поднимает несколько острых вопросов:
Как будут рассматриваться генетические претензии к действующему президенту США, находящемуся за границей?
Может ли личная история усыновления стать предметом международного судебного разбирательства?
Насколько убедительными будут косвенные доказательства внешнего сходства и документальных несоответствий?
История Неджлы Озмен пока остается неподтвержденной, но вызывающей интерес по всему миру, а общественное внимание к возможному родству с Дональдом Трампом продолжает расти.
