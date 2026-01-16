Почему современные дети болеют чаще, чем их родители: болезни, которых раньше почти не было

Современные дети болеют заметно чаще, чем их сверстники десять-двадцать лет назад. Причины такого явления многообразны и связаны как с образом жизни, так и с эпидемиологической ситуацией. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог Soft Medical Center Татьяна Головчанская, сообщает Lada.kz.

Фото: Shutterstock

Вакцинация и «прослойка» иммунитета

По словам доктора Головчанской, для стабильной эпидемиологической обстановки крайне важна так называемая «прослойка» привитых людей. Простыми словами, если большая часть населения вакцинирована, инфекциям сложнее найти новую жертву, и болеют в основном те, кто не получил защиту.

«Еще 10-20 лет назад детские коллективы постоянно обменивались микробами: кто-то приносил сопли в садик, кто-то переболел в лёгкой форме скарлатины. Это неприятно, но позволяло иммунитету естественным образом тренироваться», — объясняет врач.

Сейчас ситуация кардинально изменилась. На уровень коллективного иммунитета повлияло несколько факторов:

рост числа родителей, отказывающихся от прививок для детей;

последствия пандемии коронавируса, когда общение между людьми резко сократилось;

массовая миграция, из-за которой вирусы начинают циркулировать в ранее защищённых регионах.

Результат налицо: болезни, которые считались почти забытыми, возвращаются. Коклюш снова встречается с осложнениями, а корь вызывает тяжёлые случаи среди детей.

Излишняя чистота и аллергии

Современные дети чаще страдают от аллергий и непереносимостей. Раньше дети проводили много времени на улице, играли в грязи, ели немытые яблоки и взаимодействовали с природой. Сейчас же родители стремятся к стерильности: поверхности дезинфицируются, игрушки очищаются до блеска, а привычный контакт с микробами ограничен.

В таких условиях иммунная система ребёнка не получает привычных раздражителей, перестаёт различать, что вредно, а что безопасно. В результате растёт количество:

экзем;

астмы;

пищевых непереносимостей.

Головчанская подчеркивает, что современный образ жизни с чрезмерной чистотой и недостаточной вакцинацией создаёт новые риски для здоровья детей.

Итог: расплачиваются дети

«В общем, детские болезни теперь выглядят совсем иначе. Где-то мы перегнули с чистотой, где-то недокрутили защиту вакцинами, а расплачиваться приходится детям», — заключает гастроэнтеролог.

Современные родители сталкиваются с непростой задачей: найти баланс между безопасностью и естественным развитием иммунитета ребёнка.