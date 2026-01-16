Почему современные дети болеют чаще, чем их родители: болезни, которых раньше почти не было

Современные дети болеют заметно чаще, чем их сверстники десять-двадцать лет назад. Причины такого явления многообразны и связаны как с образом жизни, так и с эпидемиологической ситуацией. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог Soft Medical Center Татьяна Головчанская, сообщает Lada.kz.
По словам доктора Головчанской, для стабильной эпидемиологической обстановки крайне важна так называемая «прослойка» привитых людей. Простыми словами, если большая часть населения вакцинирована, инфекциям сложнее найти новую жертву, и болеют в основном те, кто не получил защиту.
«Еще 10-20 лет назад детские коллективы постоянно обменивались микробами: кто-то приносил сопли в садик, кто-то переболел в лёгкой форме скарлатины. Это неприятно, но позволяло иммунитету естественным образом тренироваться», — объясняет врач.
Сейчас ситуация кардинально изменилась. На уровень коллективного иммунитета повлияло несколько факторов:
рост числа родителей, отказывающихся от прививок для детей;
последствия пандемии коронавируса, когда общение между людьми резко сократилось;
массовая миграция, из-за которой вирусы начинают циркулировать в ранее защищённых регионах.
Результат налицо: болезни, которые считались почти забытыми, возвращаются. Коклюш снова встречается с осложнениями, а корь вызывает тяжёлые случаи среди детей.
Современные дети чаще страдают от аллергий и непереносимостей. Раньше дети проводили много времени на улице, играли в грязи, ели немытые яблоки и взаимодействовали с природой. Сейчас же родители стремятся к стерильности: поверхности дезинфицируются, игрушки очищаются до блеска, а привычный контакт с микробами ограничен.
В таких условиях иммунная система ребёнка не получает привычных раздражителей, перестаёт различать, что вредно, а что безопасно. В результате растёт количество:
экзем;
астмы;
пищевых непереносимостей.
Головчанская подчеркивает, что современный образ жизни с чрезмерной чистотой и недостаточной вакцинацией создаёт новые риски для здоровья детей.
«В общем, детские болезни теперь выглядят совсем иначе. Где-то мы перегнули с чистотой, где-то недокрутили защиту вакцинами, а расплачиваться приходится детям», — заключает гастроэнтеролог.
Современные родители сталкиваются с непростой задачей: найти баланс между безопасностью и естественным развитием иммунитета ребёнка.
