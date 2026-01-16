18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.16
594.72
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
16.01.2026, 09:18

Почему современные дети болеют чаще, чем их родители: болезни, которых раньше почти не было

Новости Мира 0 430

Современные дети болеют заметно чаще, чем их сверстники десять-двадцать лет назад. Причины такого явления многообразны и связаны как с образом жизни, так и с эпидемиологической ситуацией. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог Soft Medical Center Татьяна Головчанская, сообщает Lada.kz. 

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Вакцинация и «прослойка» иммунитета

По словам доктора Головчанской, для стабильной эпидемиологической обстановки крайне важна так называемая «прослойка» привитых людей. Простыми словами, если большая часть населения вакцинирована, инфекциям сложнее найти новую жертву, и болеют в основном те, кто не получил защиту.

«Еще 10-20 лет назад детские коллективы постоянно обменивались микробами: кто-то приносил сопли в садик, кто-то переболел в лёгкой форме скарлатины. Это неприятно, но позволяло иммунитету естественным образом тренироваться», — объясняет врач.

Сейчас ситуация кардинально изменилась. На уровень коллективного иммунитета повлияло несколько факторов:

  • рост числа родителей, отказывающихся от прививок для детей;

  • последствия пандемии коронавируса, когда общение между людьми резко сократилось;

  • массовая миграция, из-за которой вирусы начинают циркулировать в ранее защищённых регионах.

Результат налицо: болезни, которые считались почти забытыми, возвращаются. Коклюш снова встречается с осложнениями, а корь вызывает тяжёлые случаи среди детей.

Излишняя чистота и аллергии

Современные дети чаще страдают от аллергий и непереносимостей. Раньше дети проводили много времени на улице, играли в грязи, ели немытые яблоки и взаимодействовали с природой. Сейчас же родители стремятся к стерильности: поверхности дезинфицируются, игрушки очищаются до блеска, а привычный контакт с микробами ограничен.

В таких условиях иммунная система ребёнка не получает привычных раздражителей, перестаёт различать, что вредно, а что безопасно. В результате растёт количество:

  • экзем;

  • астмы;

  • пищевых непереносимостей.

Головчанская подчеркивает, что современный образ жизни с чрезмерной чистотой и недостаточной вакцинацией создаёт новые риски для здоровья детей.

Итог: расплачиваются дети

«В общем, детские болезни теперь выглядят совсем иначе. Где-то мы перегнули с чистотой, где-то недокрутили защиту вакцинами, а расплачиваться приходится детям», — заключает гастроэнтеролог.

Современные родители сталкиваются с непростой задачей: найти баланс между безопасностью и естественным развитием иммунитета ребёнка.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь