16.01.2026, 12:15

Для мигрантов в России готовят новые основания для депортации

Новости Мира

В России рассматривается возможность введения более жестких мер в отношении иностранных граждан, уклоняющихся от обязательного медицинского освидетельствования. В Государственной думе предложили разрешить выдворять мигрантов за подобные нарушения по решению суда. Инициатива направлена на усиление контроля в сфере миграционной политики и защиту здоровья населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

О соответствующих законодательных предложениях заявила вице-спикер Госдумы, председатель комиссии по вопросам миграционной политики Ирина Яровая. Ее слова приводит РИА Новости.

Три законопроекта против нелегальной миграции

По словам Ирины Яровой, в нижнюю палату парламента внесены сразу три законопроекта, направленные на противодействие незаконной миграции и снижение рисков для системы здравоохранения. Все инициативы объединены общей целью — усилить ответственность мигрантов и организаций, задействованных в медицинском сопровождении иностранных граждан.

Политик подчеркнула, что предлагаемые меры должны создать прозрачные и понятные правила пребывания мигрантов в стране, а также исключить случаи злоупотреблений и обхода требований законодательства.

Штрафы вырастут в 12 раз

Одним из ключевых положений законопроекта стало резкое увеличение штрафов за уклонение мигрантов от прохождения медицинского освидетельствования. Если сейчас санкции носят сравнительно мягкий характер, то в случае принятия инициативы штрафы могут вырасти сразу в 12 раз.

Согласно предложениям, размер административного наказания будет составлять от 25 до 50 тысяч рублей. При повторном или злостном уклонении иностранного гражданина от медицинского освидетельствования суд сможет принять решение о его депортации из России.

Выдворение по решению суда

Отдельно подчеркивается, что выдворение мигрантов будет применяться не автоматически, а исключительно по решению суда. Это, как считают авторы инициативы, позволит сохранить правовой баланс и исключить произвольное применение санкций.

Таким образом, отказ от обязательного медицинского контроля может стать основанием не только для крупного штрафа, но и для утраты права на пребывание в стране.

Ответственность для медицинских организаций

Законопроекты предусматривают усиление контроля не только за мигрантами, но и за медицинскими учреждениями. В частности, предлагается ввести штрафы до 1 миллиона рублей для медорганизаций, которые нарушают порядок проведения медицинского освидетельствования иностранных граждан.

Речь идет о случаях формального подхода к обследованиям, нарушений процедур, а также возможного участия в схемах выдачи фиктивных медицинских документов.

Поддельные справки — уголовная ответственность

Отдельный блок инициатив касается борьбы с фальшивыми медицинскими справками. За использование поддельных документов мигрантам может грозить уголовная ответственность — вплоть до четырех лет лишения свободы.

По мнению разработчиков законопроектов, ужесточение наказания должно снизить распространенность нелегальных схем и повысить достоверность медицинского контроля.

Идея обязательного ДМС для мигрантов

Ранее тема медицинского обеспечения мигрантов уже поднималась в Госдуме. В начале декабря глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) предложил обязать трудовых мигрантов приобретать полис добровольного медицинского страхования (ДМС) при въезде в Россию и дальнейшем проживании в стране.

Парламентарий напомнил, что действующие соглашения России с большинством стран СНГ предусматривают оказание экстренной медицинской помощи за счет государственного бюджета. По его словам, этой нормой нередко пользуются иностранцы, в том числе приезжающие в Россию на поздних сроках беременности.

Роды за счет бюджета

Сергей Леонов подчеркнул, что в перечень экстренной медицинской помощи входит и родовспоможение, что создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения. Введение обязательного ДМС, по его мнению, позволило бы перераспределить расходы и снизить финансовое давление на бюджет.

Усиление контроля продолжается

В целом предложенные меры вписываются в общую линию ужесточения миграционного контроля в России. Законодатели рассчитывают, что новые правила повысят дисциплину среди иностранных граждан, сократят число нарушений и помогут защитить здоровье населения.

Вопросы миграции и доступа к медицинской помощи остаются одними из наиболее чувствительных для российской социальной политики, и обсуждение инициатив в Госдуме, как ожидается, продолжится в ближайшее время.

