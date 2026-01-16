Известного актера обвинили в сексуальном насилии над детьми

Американский актер и продюсер Тимоти Басфилд оказался в центре громкого судебного скандала: ему предъявлены обвинения в сексуальном насилии по отношению к несовершеннолетним и жестоком обращении с детьми. Об этом сообщает Deadline , передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: New Mexico Superior Court/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обвинения против актера

По данным следствия, Басфилд совершал насилие над двумя мальчиками, участвовавшими в съемках сериала «Уборщица», где он был продюсером нескольких эпизодов.

В официальных документах один из пострадавших фигурирует под инициалами SL. В правоохранительные органы ребенок заявил, что Басфилд трогал его в интимных местах. Другие имена детей, участвовавших в съемках, — Валентино и Себастиан Ласаль — не фигурируют в обвинительном заключении напрямую.

Реакция Басфилда

На первом судебном заседании 68-летний актер, добровольно сдавшийся полиции, заявил о своей невиновности. Незадолго до этого он опубликовал видеозаявление, где категорически отверг обвинения:

«Я ничего не делал этим маленьким мальчикам».

Новые и старые иски

Помимо текущих обвинений, прокуратура сообщила о новом иске: женщина, которая посещала прослушивание в театре Басфилда более 30 лет назад, в возрасте 16 лет подала заявление о сексуальном насилии.

Ранее против актера уже поступали два заявления, связанные с инцидентами 1994 и 2012 годов, в которых фигурировали 17-летняя девушка и 28-летняя женщина. Эти дела не дошли до суда: актеру удалось урегулировать их через мировые соглашения.

Возможные последствия для Басфилда

В случае признания виновным Тимоти Басфилду грозит более десяти лет тюремного заключения, что делает этот процесс одним из самых резонансных в его карьере.