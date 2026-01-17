19 января — Крещенская магия: день, когда вода лечит, а ошибки стоят дорого

Крещение Господне, отмечаемое 19 января, считается одним из ключевых христианских праздников. Со временем он вышел далеко за рамки исключительно церковного календаря и превратился в по-настоящему народное событие. В этот день переплелись богослужения, древние поверья, приметы и традиции, многие из которых бережно передаются из поколения в поколение, сообщает Lada.kz со ссылкой на kp.ru.

Фото: kp.ru

Особое место в крещенской обрядности занимает вода. С давних времен считалось, что именно 19 января она приобретает особую силу — очищающую, целительную и защитную. Отсюда и многочисленные приметы, запреты и ритуалы, связанные с этим днем.

Крещенская вода: символ очищения и надежды

Наши предки верили, что освященная на Крещение вода способна исцелять тело и укреплять дух. Ее набирали впрок — из храмов и освященных источников — и хранили в домах целый год. Такой водой окропляли жилище, поили больных, умывались по утрам и даже добавляли каплю в обычную воду, считая, что она не портится и сохраняет свои свойства очень долго.

Считалось также, что в крещенскую ночь чудодейственной становится не только вода, но и снег. Им растирали лицо и руки — «на здоровье и красоту».

Купание в проруби: традиция, о которой часто забывают главное

Крещенские купания сегодня воспринимаются как неотъемлемая часть праздника, однако на самом деле эта традиция сравнительно молодая. Распространено мнение, что погружение в ледяную воду автоматически очищает человека от грехов. Церковь же подчеркивает: само по себе купание не является таинством.

С духовной точки зрения омовение имеет смысл лишь тогда, когда ему предшествуют молитва, покаяние и исповедь. Без этого погружение в прорубь остается скорее народным обычаем, чем религиозным действием.

Кроме того, священнослужители и врачи напоминают: к купанию стоит подходить трезво и ответственно. Детям, пожилым людям и тем, у кого есть проблемы со здоровьем, от экстремального ритуала лучше отказаться.

Что принято делать на Крещение

Крещенский день традиционно считался временем благих поступков и светлых намерений. В народе верили, что все сделанное 19 января имеет особую силу.

Среди главных традиций и примет:

посещение храма и участие в праздничном богослужении;

набор освященной воды и хранение ее в течение года;

умывание снегом или водой «для здоровья и удачи»;

проветривание дома — открывали двери и окна, чтобы «выпустить все плохое и впустить добро»;

сватовство или предложение руки и сердца — считалось, что такой союз будет особенно счастливым;

крещение ребенка именно в этот день — по поверью, это сулило ему удачную и благополучную жизнь.

Не случайно в народе говорили: «Крещенское рукобитье — к счастливой семье».

Строгие запреты: чего опасались больше всего

Крещение относили к числу двунадесятых праздников, поэтому день старались провести спокойно, без суеты и тяжелой работы. Существовало множество запретов, нарушение которых, по поверьям, могло навлечь беды.

В этот день не рекомендовалось:

ссориться, ругаться, злословить и распускать сплетни;

заниматься уборкой, выметать мусор и выбрасывать еду;

стирать — считалось, что «святая вода не для грязи»;

плакать и жаловаться на судьбу, чтобы не «проплакать» весь год;

работать и заниматься хозяйственными делами;

давать деньги в долг, чтобы не накликать бедность;

выносить вещи из дома, стричь волосы и ногти — это могло «отрезать удачу».

Погода как предсказание будущего

Особое внимание на Крещение уделяли погоде. Считалось, что природа в этот день подсказывает, каким будет год.

Народные приметы говорили:

сильный мороз 19 января — к хорошему урожаю зерновых;

отсутствие морозов и незамерзшая вода — к крупным переменам и потрясениям;

ясная и морозная ночь — к сухому и жаркому лету;

пасмурная ночь — к богатому урожаю;

бесснежное Крещение — к неурожайному году;

звездное небо ночью — осенью будет много грибов;

снег днем — хлеба уродятся;

солнечный день — лето обещает быть знойным.

День, когда важно сохранить свет внутри

Несмотря на обилие примет и запретов, главный смысл Крещения — не в страхе нарушить традицию, а в стремлении к внутреннему очищению. Этот день испокон веков считался временем, когда особенно важно сохранить мир в душе, быть добрее к окружающим и начинать год с чистыми мыслями и благими намерениями.