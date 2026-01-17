Какие машины в СССР были самыми дешёвыми

Автомобиль в Советском Союзе долгое время считался настоящей роскошью. Десятилетиями граждане стояли в длинных очередях, откладывали зарплату и даже получали машины по распределению. Однако не все транспортные средства были недоступными — некоторые модели считались относительно дешёвыми и массовыми. Какие машины действительно можно было приобрести без «космического» ожидания, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Кадр из фильма "Служебный роман"

Мотоколяски СМЗ: маленький помощник для особых нужд

Самыми доступными транспортными средствами в СССР заслуженно считались мотоколяски Серпуховского завода (СМЗ). Эти мини-автомобили не продавались в магазинах обычным гражданам — их выдавали людям с инвалидностью.

Цена: до 1500 рублей

Особенности: двигатель от мотоцикла ИЖ, две двери, компактные размеры

Преимущества: государство компенсировало всю или почти всю стоимость

Мотоколяски СМЗ были шумными и маленькими, но для тысяч инвалидов они становились настоящим спасением, обеспечивая мобильность и независимость.

«Горбатый» ЗАЗ-965: первая машина для обычного гражданина

Для обычных советских граждан самым доступным автомобилем считался ЗАЗ-965, произведённый на Запорожском автомобильном заводе.

Цена: 1800 рублей

Популярность: в 1960-е годы очереди на эту машину были значительно короче, чем на «Жигули»

Эта модель получила народное прозвище «горбатый» из-за характерной формы кузова. Она быстро завоевала сердца граждан и стала первой реальной возможностью для многих иметь личное транспортное средство.

«Ушастый» ЗАЗ-968: когда бюджетная машина становится легендой

В 1971 году на рынок вышел ЗАЗ-968, который сразу получил прозвище «ушастый» благодаря боковым воздухозаборникам.

Цена: стартовала с 3500 рублей, к 1991 году достигла 3999 рублей

Сравнение: дешевле «Жигулей» (5500–8000 рублей) и «Москвичей» (5000–6500 рублей)

Несмотря на рост стоимости, «ушастый» оставался доступным вариантом для семьи среднего класса и продолжал радовать граждан своей практичностью и экономичностью.

«Ока» ВАЗ-1111: символ позднего СССР

В конце существования Советского Союза популярность среди бюджетных автомобилей приобрела «Ока» (ВАЗ-1111).

Цена: 3500 рублей

Особенности: компактная, экономичная, простая в обслуживании

Эта модель стала массовым выбором для тех, кто хотел приобрести личный автомобиль без долгих лет ожидания и больших затрат. «Ока» символизировала доступность и практичность позднего СССР.

Итог

Хотя автомобиль в Советском Союзе был предметом роскоши для большинства, истории мотоколяски СМЗ, «горбатого» ЗАЗ-965, «ушастого» ЗАЗ-968 и «Оки» ВАЗ-1111 показывают, что советские инженеры умели создавать недорогие и востребованные транспортные решения. Для миллионов граждан эти машины были не просто средством передвижения — они открывали дверь в мир личной мобильности и независимости.