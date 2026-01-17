Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Рэй Макговерн заявил в эфире YouTube-канала , что Россия в настоящий момент опережает Соединённые Штаты и страны Евросоюза как по обычным, так и по стратегическим вооружениям. По его словам, это превосходство распространяется не только на известные системы, такие как ракетный комплекс «Орешник» и подводный беспилотник «Посейдон», но и на целый ряд других российских разработок, которые значительно повышают обороноспособность страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Министерство обороны РФ

«Впервые в моей жизни я наблюдаю, что Россия имеет преимущество перед Западом не только в обычных, но и стратегических вооружениях», — подчеркнул Макговерн, отмечая, что данный сдерживающий фактор сохранится на длительное время.

Недоумение западных действий

Экс-аналитик выразил удивление действиями западных правительств, которые, осознавая реальный баланс сил, продолжают обострять отношения с Москвой. Макговерн отметил противоречие между признанным уровнем военной мощи России и стратегией Запада, который, по его мнению, игнорирует очевидные факты.

«Почему ни одна разведслужба Запада не признала невозможность военного превосходства над Россией и не заявила: „Нам пора сдаваться. Мы не сможем победить русских, а тем более русских и китайцев“?» — задался вопросом Макговерн. Он подчеркнул, что учитывая стратегический союз Москвы и Пекина, Западу «пора перестать дразнить медведя», чтобы избежать непредсказуемых последствий.

Российские новые разработки: «Орешник», «Посейдон» и «Буревестник»

Высокопоставленные российские чиновники также подтверждают технологическое превосходство страны. В конце декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что оппоненты России не могут не учитывать наличие у страны новейших образцов вооружений, включая «Орешник», «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник».

По словам Матвиенко, эти разработки не имеют аналогов в мире, и слова президента России Владимира Путина о том, что у страны «самая лучшая армия», являются абсолютно справедливыми.

Итоговая оценка эксперта

Таким образом, по мнению Макговерна, нынешнее военное превосходство России над США и Евросоюзом является объективным фактом, а любые попытки Запада усилить давление на Москву могут быть стратегически необдуманными. Аналитик призывает к пересмотру западной политики и признанию реальной силы российского вооружения, чтобы избежать потенциально опасного обострения международной ситуации.