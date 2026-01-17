Голубь дороже мавтомобиля: продажа, которая потрясла Турцию

В Турции произошла необычная и крайне резонансная сделка в мире голубеводства. Породистого голубя с уникальной родословной продали за 3,75 миллиона турецких лир — сумму, сопоставимую с ценой нового автомобиля средней категории. Событие привлекло внимание не только любителей птиц, но и широкой публики, привыкшей к нестандартным новостям, сообщает Lada.kz.

Фото: haberler.com

Почему цена зашкалила

По данным издания Haberler, высокую стоимость птицы объясняют её исключительные генетические качества и перспективы для разведения. Голубь относится к элитной линии, и его приобретение открывает владельцу возможность участвовать в престижных специализированных соревнованиях.

Эксперты отмечают:

Редкое происхождение — линии голубей с такой родословной встречаются крайне редко;

Доминирующие гены — особенности наследственности повышают шансы на потомство с выдающимися характеристиками;

Репутация линии — известные и уважаемые линии голубей всегда ценятся выше среднего.

«Именно редкость и наследственные качества стали ключевыми факторами, повлиявшими на цену», — подчеркивается в публикации.

Рынок элитных голубей: не только хобби, но и инвестиция

Специалисты отмечают, что подобные сделки в Турции происходят крайне редко, однако интерес к элитным голубям продолжает расти. Для коллекционеров и профессиональных заводчиков такие птицы — это не просто хобби, а долгосрочная инвестиция и символ престижа.

Для коллекционеров — показатель статуса и уникальной коллекции;

Для заводчиков — возможность получить потомство с улучшенными качествами;

Для инвесторов — редкие породы сохраняют и приумножают ценность со временем.

Турция на карте элитного голубеводства

Страна известна не только историей и культурой, но и развивающимся рынком породистых голубей. Хотя такие суммы платят единицы, именно они формируют престиж и направление развития индустрии. Голуби становятся предметом внимания не только специалистов, но и широкой общественности, превращая, казалось бы, обыденное увлечение в элитное искусство и бизнес.