Трамп выступит с «самым важным заявлением в истории человечества»

По данным британского таблоида Daily Star , Дональд Трамп планирует выступить с «самым важным заявлением в истории человечества». Президент США, по утверждению британского документалиста и уфолога Марка Кристофера Ли, готовится сделать заявление, которое может стать самым громким и судьбоносным за всю историю человечества. Речь идет о возможном официальном подтверждении существования внеземной жизни и первом контакте с инопланетной цивилизацией. сообщает Lada.kz.

© AP Photo

Дата выбрана не случайно

По словам Ли, обращение президента может состояться 8 июля 2026 года — в разгар чемпионата мира по футболу, который пройдет в США. Эта дата совпадает с 79‑й годовщиной одного из самых загадочных эпизодов XX века — инцидента в Розуэлле, когда американские военные заявили об обнаружении «летающего диска», а затем поспешно отозвали свои слова.

Розуэлл: правда, которую якобы скрывали десятилетиями

Официальная версия гласит, что найденные в Нью‑Мексико обломки принадлежали метеозонду, однако уфологи и разоблачители на протяжении десятилетий утверждают обратное. По их версии, США тайно изучали инопланетные технологии и сознательно вводили общественность в заблуждение.

«Речь уже написана»

Марк Кристофер Ли утверждает, что источники в Вашингтоне сообщили ему: президентская речь уже полностью готова. По его словам, это будет не осторожное заявление и не намек, а прямое признание, адресованное всему миру.

Чемпионат мира как глобальный усилитель эффекта

Выбор момента объясняется просто — чемпионат мира гарантирует максимальное внимание планеты. Миллиарды зрителей одновременно услышат послание, которое, по словам Ли, «положит конец десятилетиям отрицания».

Ставки, инсайдеры и эффект домино

Дополнительную интригу придает активность на платформе прогнозов Polymarket, где вероятность раскрытия информации об НЛО резко выросла, а объем ставок превысил 5 миллионов фунтов стерлингов. Уфологи уверены: подобная динамика невозможна без утечек изнутри.

Документальные фильмы и разоблачители

Новый фильм The Age of Disclosure усилил общественный резонанс, представив заявления бывших высокопоставленных чиновников о 80‑летнем заговоре молчания. А экс‑офицер ВВС США Дэвид Граш утверждает, что президенту уже предоставили полную информацию — от обломков кораблей до данных о целях инопланетных визитов.

Скепсис Трампа и обещание «сказать правду»

Несмотря на прежний скептицизм, Трамп не раз заявлял о готовности раскрыть любую информацию, которой располагает его администрация. По данным источников, после выборов 2024 года он усилил давление на разведсообщество, считая, что американцы и весь мир имеют право знать правду.

Если это произойдет — мир уже не будет прежним

Если прогнозы подтвердятся, лето 2026 года может войти в историю как момент, когда человечество официально перестало быть «одиноким во Вселенной». Именно так описывает возможные последствия Марк Кристофер Ли, называя грядущее заявление «точкой невозврата для всей цивилизации».