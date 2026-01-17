Трамп выступит с «самым важным заявлением в истории человечества»

По данным британского таблоида Daily Star, Дональд Трамп планирует выступить с «самым важным заявлением в истории человечества». Президент США, по утверждению британского документалиста и уфолога Марка Кристофера Ли, готовится сделать заявление, которое может стать самым громким и судьбоносным за всю историю человечества. Речь идет о возможном официальном подтверждении существования внеземной жизни и первом контакте с инопланетной цивилизацией. сообщает Lada.kz.
По словам Ли, обращение президента может состояться 8 июля 2026 года — в разгар чемпионата мира по футболу, который пройдет в США. Эта дата совпадает с 79‑й годовщиной одного из самых загадочных эпизодов XX века — инцидента в Розуэлле, когда американские военные заявили об обнаружении «летающего диска», а затем поспешно отозвали свои слова.
Официальная версия гласит, что найденные в Нью‑Мексико обломки принадлежали метеозонду, однако уфологи и разоблачители на протяжении десятилетий утверждают обратное. По их версии, США тайно изучали инопланетные технологии и сознательно вводили общественность в заблуждение.
Марк Кристофер Ли утверждает, что источники в Вашингтоне сообщили ему: президентская речь уже полностью готова. По его словам, это будет не осторожное заявление и не намек, а прямое признание, адресованное всему миру.
Выбор момента объясняется просто — чемпионат мира гарантирует максимальное внимание планеты. Миллиарды зрителей одновременно услышат послание, которое, по словам Ли, «положит конец десятилетиям отрицания».
Дополнительную интригу придает активность на платформе прогнозов Polymarket, где вероятность раскрытия информации об НЛО резко выросла, а объем ставок превысил 5 миллионов фунтов стерлингов. Уфологи уверены: подобная динамика невозможна без утечек изнутри.
Новый фильм The Age of Disclosure усилил общественный резонанс, представив заявления бывших высокопоставленных чиновников о 80‑летнем заговоре молчания. А экс‑офицер ВВС США Дэвид Граш утверждает, что президенту уже предоставили полную информацию — от обломков кораблей до данных о целях инопланетных визитов.
Несмотря на прежний скептицизм, Трамп не раз заявлял о готовности раскрыть любую информацию, которой располагает его администрация. По данным источников, после выборов 2024 года он усилил давление на разведсообщество, считая, что американцы и весь мир имеют право знать правду.
Если прогнозы подтвердятся, лето 2026 года может войти в историю как момент, когда человечество официально перестало быть «одиноким во Вселенной». Именно так описывает возможные последствия Марк Кристофер Ли, называя грядущее заявление «точкой невозврата для всей цивилизации».
