Остро, но бесполезно: правда о «лечении» ОРВИ перцем чили

В разгар зимнего сезона заболеваемости острые респираторные вирусные инфекции остаются одной из главных тем для обсуждения. Массовое распространение гриппа и других вирусов традиционно подталкивает людей к поиску доступных и «быстрых» способов защиты — от аптечных средств до народных рецептов, передающихся из уст в уста, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Одним из самых популярных мифов последних лет стало убеждение, что острая пища, а особенно перец чили, якобы способна не только защитить организм от вирусов, но и вылечить простуду или грипп.
Сторонники этого подхода уверены: достаточно добавить в рацион больше острой пищи — и вирусы отступят. Некоторые идут ещё дальше, употребляя острый перец в чистом виде, рассчитывая «ударной дозой» остановить развитие болезни.
Такое мнение во многом основано на ощущениях: после острой еды появляется чувство тепла, усиливается потоотделение, временно облегчается дыхание. Всё это создаёт иллюзию быстрого лечебного эффекта.
Специалисты поясняют: в перце чили и большинстве острых приправ действительно содержится капсаицин — вещество с выраженными антисептическими и антибактериальными свойствами. Эти качества подтверждены научными исследованиями и давно используются, например, в фармакологии и косметологии.
Однако ключевой момент часто упускается из виду.
Эксперты подчёркивают: действие капсаицина носит локальный характер. Это означает, что он может нейтрализовать микроорганизмы, которые попадают в организм вместе с пищей, — например, в полости рта или верхних отделах пищеварительного тракта.
Но на вирусы, которые уже распространились по организму, циркулируют в крови и поражают дыхательные пути, капсаицин никакого влияния не оказывает. Он не способен остановить размножение вирусов гриппа или других возбудителей ОРВИ.
Медицинские эксперты однозначны: острый перец не является лекарственным средством и тем более не может считаться универсальным способом борьбы с вирусными инфекциями. Он не лечит грипп, простуду и другие формы ОРВИ и не предотвращает их развитие.
Более того, чрезмерное употребление острой пищи на фоне болезни может навредить — усилить раздражение слизистых оболочек, спровоцировать проблемы с желудком и ухудшить общее самочувствие.
острая пища может быть частью рациона, но не методом лечения;
при симптомах ОРВИ необходима консультация специалиста;
самолечение и вера в мифы могут привести к осложнениям;
профилактика и своевременная медицинская помощь остаются ключевыми факторами защиты здоровья.
Материал носит информационный характер и не является медицинской рекомендацией. Перед принятием решений, связанных со здоровьем, требуется консультация специалиста.
