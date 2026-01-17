18+
17.01.2026, 17:47

Остро, но бесполезно: правда о «лечении» ОРВИ перцем чили

Новости Мира

В разгар зимнего сезона заболеваемости острые респираторные вирусные инфекции остаются одной из главных тем для обсуждения. Массовое распространение гриппа и других вирусов традиционно подталкивает людей к поиску доступных и «быстрых» способов защиты — от аптечных средств до народных рецептов, передающихся из уст в уста, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: tastingtable.com
Фото: tastingtable.com

Одним из самых популярных мифов последних лет стало убеждение, что острая пища, а особенно перец чили, якобы способна не только защитить организм от вирусов, но и вылечить простуду или грипп.

Вера в жгучее спасение

Почему острый перец считают «природным лекарством»

Сторонники этого подхода уверены: достаточно добавить в рацион больше острой пищи — и вирусы отступят. Некоторые идут ещё дальше, употребляя острый перец в чистом виде, рассчитывая «ударной дозой» остановить развитие болезни.

Такое мнение во многом основано на ощущениях: после острой еды появляется чувство тепла, усиливается потоотделение, временно облегчается дыхание. Всё это создаёт иллюзию быстрого лечебного эффекта.

Что действительно содержит острый перец

Роль капсаицина в организме

Специалисты поясняют: в перце чили и большинстве острых приправ действительно содержится капсаицин — вещество с выраженными антисептическими и антибактериальными свойствами. Эти качества подтверждены научными исследованиями и давно используются, например, в фармакологии и косметологии.

Однако ключевой момент часто упускается из виду.

Где работает капсаицин — и где он бессилен

Локальный эффект вместо системного лечения

Эксперты подчёркивают: действие капсаицина носит локальный характер. Это означает, что он может нейтрализовать микроорганизмы, которые попадают в организм вместе с пищей, — например, в полости рта или верхних отделах пищеварительного тракта.

Но на вирусы, которые уже распространились по организму, циркулируют в крови и поражают дыхательные пути, капсаицин никакого влияния не оказывает. Он не способен остановить размножение вирусов гриппа или других возбудителей ОРВИ.

Почему острый перец не заменит лечение

Важное предостережение специалистов

Медицинские эксперты однозначны: острый перец не является лекарственным средством и тем более не может считаться универсальным способом борьбы с вирусными инфекциями. Он не лечит грипп, простуду и другие формы ОРВИ и не предотвращает их развитие.

Более того, чрезмерное употребление острой пищи на фоне болезни может навредить — усилить раздражение слизистых оболочек, спровоцировать проблемы с желудком и ухудшить общее самочувствие.

Что важно помнить в сезон ОРВИ

  • острая пища может быть частью рациона, но не методом лечения;

  • при симптомах ОРВИ необходима консультация специалиста;

  • самолечение и вера в мифы могут привести к осложнениям;

  • профилактика и своевременная медицинская помощь остаются ключевыми факторами защиты здоровья.

Материал носит информационный характер и не является медицинской рекомендацией. Перед принятием решений, связанных со здоровьем, требуется консультация специалиста.

