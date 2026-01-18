18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.16
594.72
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
17.01.2026, 19:38

Что видят кошки, чего не видим мы

Новости Мира 0 269

Кошки с давних времён окружены аурой загадочности. Их пристальный взгляд, направленный в пустоту, порой кажется странным для человека. Но на самом деле эти животные реагируют на то, чего мы попросту не замечаем. Наука раскрывает, что особенность их зрения вовсе не магия, а биологическая адаптация, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: hi-news.ru
Фото: hi-news.ru

Видят то, что скрыто от человеческого глаза

Учёные подтверждают, что зрение кошек устроено иначе, чем у людей. Их глаза способны воспринимать мир в другом спектре — в частности, они различают ультрафиолетовые отражения, которые остаются невидимыми для нас.

Эта способность объясняет, почему кошка может следить за «невидимым» объектом: будь то мельчайшая мошка или едва заметный световой блик. То, что кажется нам пустым пространством, для неё полное деталей и движения.

Мастера ночной охоты

Кошки лучше различают движение в темноте. Их глаза содержат больше палочек — светочувствительных клеток, чем у человека, что позволяет им ориентироваться при слабом освещении.

  • Мир для кошки менее яркий, но более контрастный.

  • Малейшее движение мгновенно привлекает внимание.

  • Это делает кошку отличным охотником даже в сумерках.

Широкий обзор и внимание к деталям

Ещё одна удивительная особенность кошачьего зрения — широкий угол обзора.
Благодаря этому кошка замечает больше пространства вокруг себя и реагирует на малейшие изменения. Например:

  • Движение насекомых в комнате

  • Тени, отражённые на стенах

  • Изменения света и блеск на поверхностях

Все эти детали остаются для человека практически незаметными, но кошка воспринимает их мгновенно.

Цветовое восприятие и оттенки

Кошки видят мир иначе и по цветовому спектру. Они хорошо различают синий и зелёный, тогда как красные оттенки для них почти неразличимы.

Это связано с их эволюцией как охотников: цветовое восприятие адаптировано для обнаружения добычи и ориентирования в природной среде.

Мистика или биология?

Несмотря на то, что поведение кошек иногда кажется мистическим, учёные подчёркивают: всё дело в биологии. Их взгляд не указывает на магические способности, а лишь отражает способность видеть то, что скрыто от человеческого глаза.

Именно это делает кошек загадочными для нас. Кажется, что они знают больше, чем человек, но на самом деле их зрение — уникальный инструмент выживания и ориентирования в мире.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь