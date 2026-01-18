Купание в ледяной воде на Крещение: почему в проруби нельзя находиться дольше минуты

Во время крещенских купаний специалисты настоятельно рекомендуют ограничивать пребывание в ледяной воде одной минутой. Более длительное нахождение в проруби может представлять серьёзную опасность для здоровья и привести к общему переохлаждению организма, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.
Эксперты отмечают, что холодная вода вызывает мгновенную нагрузку на сердечно-сосудистую и нервную системы. Если задержаться в проруби дольше рекомендованного времени, организм может не справиться с резким охлаждением, что повышает риск ухудшения самочувствия, головокружения и потери сил.
Особое внимание уделяется способу погружения. Входить в воду следует постепенно, начиная с ног, а не нырять с головой. Резкое погружение может спровоцировать спазм сосудов головного мозга, что в отдельных случаях приводит к кратковременной потере сознания и дезориентации.
Выход из проруби также требует осторожности. Специалисты советуют:
держаться за перила или специальные поручни;
при необходимости пользоваться помощью окружающих;
избегать резких движений.
Сразу после выхода из воды рекомендуется насухо вытереться полотенцем, надеть тёплую одежду и как можно быстрее перейти в отапливаемое помещение. Это помогает снизить риск переохлаждения и стабилизировать температуру тела.
Медики подчёркивают, что крещенские купания подходят не всем. В частности, детям не рекомендуется погружаться в ледяную воду, поскольку их система терморегуляции ещё полностью не сформирована. Резкое воздействие холода может вызвать нарушения дыхания и сбои сердечного ритма.
Кроме того, от купания в проруби советуют воздержаться:
детям младше 12 лет;
беременным женщинам;
людям с хроническими заболеваниями;
тем, у кого есть проблемы с сердцем, сосудами или дыхательной системой.
Праздник Крещения Господня православные христиане традиционно отмечают 19 января. В этот день проходят праздничные богослужения, а также купания в открытых водоёмах и специально оборудованных купелях.
Специалисты напоминают: крещенское купание — это прежде всего духовная традиция, а не испытание на выносливость. Соблюдение элементарных мер безопасности помогает сохранить здоровье и избежать опасных последствий.
