18.01.2026, 07:23

Купание в ледяной воде на Крещение: почему в проруби нельзя находиться дольше минуты

Новости Мира

Во время крещенских купаний специалисты настоятельно рекомендуют ограничивать пребывание в ледяной воде одной минутой. Более длительное нахождение в проруби может представлять серьёзную опасность для здоровья и привести к общему переохлаждению организма, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: istra-adm.ru
Фото: istra-adm.ru

Опасность переохлаждения и резкой реакции организма

Эксперты отмечают, что холодная вода вызывает мгновенную нагрузку на сердечно-сосудистую и нервную системы. Если задержаться в проруби дольше рекомендованного времени, организм может не справиться с резким охлаждением, что повышает риск ухудшения самочувствия, головокружения и потери сил.

Особое внимание уделяется способу погружения. Входить в воду следует постепенно, начиная с ног, а не нырять с головой. Резкое погружение может спровоцировать спазм сосудов головного мозга, что в отдельных случаях приводит к кратковременной потере сознания и дезориентации.

Как правильно выходить из купели

Выход из проруби также требует осторожности. Специалисты советуют:

  • держаться за перила или специальные поручни;

  • при необходимости пользоваться помощью окружающих;

  • избегать резких движений.

Сразу после выхода из воды рекомендуется насухо вытереться полотенцем, надеть тёплую одежду и как можно быстрее перейти в отапливаемое помещение. Это помогает снизить риск переохлаждения и стабилизировать температуру тела.

Кому лучше отказаться от купаний

Медики подчёркивают, что крещенские купания подходят не всем. В частности, детям не рекомендуется погружаться в ледяную воду, поскольку их система терморегуляции ещё полностью не сформирована. Резкое воздействие холода может вызвать нарушения дыхания и сбои сердечного ритма.

Кроме того, от купания в проруби советуют воздержаться:

  • детям младше 12 лет;

  • беременным женщинам;

  • людям с хроническими заболеваниями;

  • тем, у кого есть проблемы с сердцем, сосудами или дыхательной системой.

Традиция и меры безопасности

Праздник Крещения Господня православные христиане традиционно отмечают 19 января. В этот день проходят праздничные богослужения, а также купания в открытых водоёмах и специально оборудованных купелях.

Специалисты напоминают: крещенское купание — это прежде всего духовная традиция, а не испытание на выносливость. Соблюдение элементарных мер безопасности помогает сохранить здоровье и избежать опасных последствий.

0
0
0
