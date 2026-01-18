Конец Вселенной ближе, чем мы думали: учёные шокировали расчётами

Трое исследователей из Нидерландов опубликовали новый прогноз конца Вселенной, опираясь на знаменитую теорию Стивена Хокинга. По их расчетам, космос может полностью исчезнуть примерно через 10⁷⁸ лет . Для сравнения, предыдущие оценки заканчивались числами порядка 10¹¹⁰⁰ лет — разница настолько огромна, что ученые признают это шокирующим открытием, сообщает Lada.kz со ссылкой на Futura-sciences .

Фото: futura-sciences.com

Вселенная разрушается быстрее, чем ожидалось

Последние расчёты, основанные на излучении Хокинга, показывают, что космос может распадаться быстрее, чем считалось ранее. Это явление, впервые теоретически описанное в 1974 году физиком Стивеном Хокингом, объясняет, как чрезвычайно плотные объекты, такие как чёрные дыры или нейтронные звёзды, постепенно теряют массу, испуская частицы, возникающие из квантовых эффектов вблизи их гравитационных полей.

Новое исследование применяет этот процесс к более широкому кругу объектов, предполагая, что они тоже могут медленно «исчезать». Согласно статье, опубликованной в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, последние остатки звёздной материи исчезнут примерно через 10⁷⁸ лет, что значительно раньше предыдущих моделей, которые прогнозировали конец Вселенной через 10¹¹⁰⁰ лет.

Новая интерпретация излучения Хокинга

После публикации своей работы в 2023 году трое учёных — Хейно Фальке, Михаэль Вондрак и Вальтер ван Сёйлеком — столкнулись с волной вопросов от научного сообщества. Их выводы основаны на свежей интерпретации излучения Хокинга, которая теперь охватывает другие массивные объекты с гравитационными полями, включая нейтронные звёзды.

Учёные обнаружили, что скорость «испарения» объекта зависит исключительно от его плотности. Удивительно, но расчёты показали, что нейтронные звёзды и звёздные чёрные дыры распадутся примерно через 10⁶⁷ лет, что противоречит ожиданиям: сильная гравитация, как считалось, должна ускорять процесс, а не замедлять его.

Луна и люди: всего 10⁹⁰ лет до «исчезновения»?

Далее исследователи применили свои формулы к более привычным объектам — Луне и даже человеку. Они рассчитали, что теоретически эти объекты «испарятся» примерно через 10⁹⁰ лет, если процесс пойдёт по аналогии с квантовым излучением Хокинга.

Это колоссальное число подчёркивает, насколько медленным будет процесс для объектов с низкой плотностью и без сильной гравитации. При этом учёные подчёркивают: многие другие космические и биологические события уничтожат нас задолго до того, как подобное «испарение» станет актуальным.

Междисциплинарный подход к тайнам космоса

Математик Вальтер ван Сёйлеком, соавтор исследования, отмечает значимость такого междисциплинарного подхода:

«Задавая такие вопросы и проверяя крайние случаи, мы стремимся глубже понять теорию — и, возможно, однажды раскрыть загадку излучения Хокинга».

Хотя работа остаётся чисто теоретической и преднамеренно спекулятивной, она демонстрирует способность науки исследовать и оспаривать законы, управляющие нашей Вселенной.