В Китае двух марафонцев дисквалифицировали за курение во время забега

На Сямэньском марафоне в Китае двух участников отстранили от соревнований за курение во время забега. Об этом сообщили представители агентства Синьхуа, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По информации комитета организаторов, результаты нарушителей были аннулированы, а сами спортсмены получили запрет на участие в марафонах на срок два года.
По правилам Сямэньского марафона, курение во время забега относится к числу серьезных нарушений, за которые предусмотрены строгие меры, вплоть до пожизненного отстранения от соревнований.
Сямэньский марафон считается одним из крупнейших в Китае и входит в категорию платинового уровня по классификации Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
Платиновый уровень означает самые строгие требования к дисциплине и поведению участников.
В марафоне 2026 года приняли участие более 35 тысяч человек, отметили в спортивном комитете.
Инцидент с курением во время забега подчеркивает строгий контроль за соблюдением правил на крупных международных соревнованиях.
Ранее в мировом спортивном сообществе также обсуждались другие чувствительные темы, включая участие трансгендеров в женских спортивных дисциплинах. Международный олимпийский комитет (МОК) после научного исследования, проведенного медицинским директором доктором Джейн Торнтон, предложил ограничения, исходя из выявленной несопоставимости физических показателей участников.
