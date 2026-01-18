В Китае двух марафонцев дисквалифицировали за курение во время забега

На Сямэньском марафоне в Китае двух участников отстранили от соревнований за курение во время забега. Об этом сообщили представители агентства Синьхуа, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Wei Peiquan/XinHua/Global Look Press

По информации комитета организаторов, результаты нарушителей были аннулированы, а сами спортсмены получили запрет на участие в марафонах на срок два года.

По правилам Сямэньского марафона, курение во время забега относится к числу серьезных нарушений, за которые предусмотрены строгие меры, вплоть до пожизненного отстранения от соревнований.

Сямэньский марафон: один из крупнейших забегов Китая

Сямэньский марафон считается одним из крупнейших в Китае и входит в категорию платинового уровня по классификации Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Платиновый уровень означает самые строгие требования к дисциплине и поведению участников.

В марафоне 2026 года приняли участие более 35 тысяч человек, отметили в спортивном комитете.

Контекст спортивных правил и международные стандарты

Инцидент с курением во время забега подчеркивает строгий контроль за соблюдением правил на крупных международных соревнованиях.

Ранее в мировом спортивном сообществе также обсуждались другие чувствительные темы, включая участие трансгендеров в женских спортивных дисциплинах. Международный олимпийский комитет (МОК) после научного исследования, проведенного медицинским директором доктором Джейн Торнтон, предложил ограничения, исходя из выявленной несопоставимости физических показателей участников.