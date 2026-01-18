18 января — Крещенский сочельник: что можно и чего нельзя делать в этот большой церковный праздник

18 января православные верующие отмечают Крещенский сочельник — важный день подготовки к Крещению Господню. В 2026 году этот праздник приходится на воскресенье, что делает его особенно удобным для посещения храмов и семейных обрядов, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: tvsamara.ru

История и значение праздника

Крещенский сочельник ведет свои корни от раннего христианства. В этот день верующие вспоминали и Рождество, и Крещение Иисуса Христа, объединяя в памяти два ключевых события Нового Завета.

V век : Крещенский сочельник официально вошел в церковный календарь.

Святки: период между Рождеством и Крещением, когда принято уделять внимание духовным практикам и семейным традициям.

Главная идея праздника — духовная подготовка к Крещению: строгий пост, молитвы и отказ от мирских забот. В храмах проводятся праздничные службы, а верующие стремятся очистить мысли и душу.

Традиции Крещенского сочельника

Одной из наиболее известных традиций является купания в воде, которое совершают 18 и 19 января после посещения службы в храме. Этот обряд символизирует очищение и обновление.

Кроме того, праздник сопровождается рядом бытовых и духовных обрядов:

Наведение порядка в доме — избавление от ненужных вещей помогает встретить праздник без забот и конфликтов.

Подготовка праздничного стола — особое внимание уделяется сочиву, постной злаковой каше с медом, орехами, изюмом и сушеными яблоками. Также готовят постные голубцы, вареники, блины и пироги с ягодами. Народные традиции считают, что нечетное количество блюд на столе приносит удачу и благополучие.

Что категорически запрещено

В Крещенский сочельник важно соблюдать ограничения и запреты:

Не устраивать шумные застолья с тяжелой пищей и алкоголем.

Соблюдать пост — воздерживаться от мяса, молочных продуктов и спиртного.

Избегать оккультных практик , гаданий и суеверий.

Не ссориться и не плакать без причины — негативные эмоции могут принести неудачу.

Не заниматься бытовыми работами, такими как стирка — это считалось риском лишиться достатка и благополучия.

Эти запреты подчеркивают духовный смысл праздника: очищение и подготовка к духовному обновлению, а не суета и бытовые заботы.

Приметы погоды в Крещенский сочельник

Народные приметы позволяют связывать погоду 18 января с будущими событиями:

Теплая погода — к солнечной и мягкой Масленице.

Резкое похолодание — к морозам в конце февраля.

Снег весь день — к богатому урожаю гречихи.

Таким образом, наблюдение за природой в этот день считалось не только развлечением, но и способом предсказать благополучие года.

Итог

Крещенский сочельник — это день духовного очищения, подготовки к Крещению и укрепления семейных традиций. Соблюдение поста, уважение к церковным канонам, чистота дома и сердца помогают встретить праздник гармонично и с удачей в новом году.