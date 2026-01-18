ChatGPT может поселиться в голове человека - кто будет хозяином мыслей

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман представил новый амбициозный стартап, который может радикально изменить само понятие взаимодействия человека и искусственного интеллекта. Речь идет о проекте Merge Labs , цель которого — создать технологию прямого подключения ИИ к человеческому мозгу, без экранов, клавиатур и голосовых команд, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: кадр YouTube

Как сообщает сетевое издание «Белновости», компания намерена разработать принципиально новый формат общения с системами вроде ChatGPT — через нейроинтерфейс, работающий напрямую с человеческим сознанием.

Ставка на безопасность: без операций и имплантов

Ключевая идея Merge Labs — полный отказ от хирургического вмешательства. В отличие от конкурирующих решений, предполагающих вживление чипов в мозг, новый стартап делает ставку на неинвазивные технологии.

Если проекты наподобие Neuralink Илона Маска требуют сложной нейрохирургической операции с имплантацией электродов, то подход Merge Labs принципиально иной: никакого вскрытия черепа и прямого контакта с мозговой тканью.

Как это должно работать: молекулы и ультразвук

В основе технологии Merge Labs лежит сочетание молекулярных соединений и ультразвуковой передачи данных. По замыслу разработчиков, специальные вещества будут взаимодействовать с нейронами, а ультразвук обеспечит двусторонний обмен информацией между мозгом и цифровыми системами.

Такой метод, по утверждению компании, позволит добиться высокой пропускной способности интерфейса, сохранив при этом безопасность. Конечная цель — создать устройство, которое будет не пугающим экспериментом, а технологией, которую человек добровольно захочет использовать в повседневной жизни.

Вместо чипа — «пластырь» для мозга

Еще одно принципиальное отличие от Neuralink — форм-фактор. Merge Labs рассматривает вариант внешнего устройства, возможно напоминающего медицинский пластырь или компактный сенсор.

Такое решение сможет считывать активность мозга и передавать сигналы без прямого вмешательства в организм, что потенциально делает технологию массовой и значительно снижает медицинские риски.

От лаборатории к стартапу

Истоки проекта уходят в некоммерческую исследовательскую лабораторию Forest Neurotech, где ранее уже проводились испытания нейротехнологий на пациентах с травмами. Именно этот научный задел стал основой для запуска коммерческого стартапа Merge Labs, который недавно вышел из так называемого «скрытого режима».

Серьезные деньги на серьезные идеи

Проект сразу получил внушительную финансовую поддержку. Merge Labs привлекла 252 миллиона долларов стартовых инвестиций, а оценка компании достигла 850 миллионов долларов.

Крупнейшим инвестором стала сама OpenAI, открыто заявившая, что видит в нейроинтерфейсах будущее естественного взаимодействия человека и ИИ. Среди других инвесторов — Bain Capital и сооснователь компании Valve Гейб Ньюэлл.

Альтман против Маска: новая технологическая дуэль

Примечательно, что Сэм Альтман ранее инвестировал в Neuralink, однако теперь фактически становится прямым конкурентом Илона Маска в сфере нейроинтерфейсов.

При этом в OpenAI подчеркивают: Merge Labs — это не просто финансовая инвестиция, а стратегическое партнерство. Компания намерена помогать стартапу в создании научных моделей и инструментов, которые ускорят развитие технологии.

ИИ, который понимает намерения

Отдельная задача проекта — научить искусственный интеллект работать с крайне сложными сигналами мозга. Речь идет о зашумленных, слабых импульсах, которые необходимо не просто считывать, но и правильно интерпретировать.

В перспективе ИИ должен будет понимать намерения человека, а не только прямые команды, что может полностью изменить представление о том, как мы управляем цифровыми системами.

ChatGPT как «пульт управления» реальностью

В случае успеха Merge Labs может превратиться в универсальный интерфейс — своего рода «пульт дистанционного управления» для продуктов OpenAI. Это откроет путь к миллиардам новых пользователей и создаст рынок, способный изменить глобальную цифровую экосистему.

Долгий путь и огромный рынок

Несмотря на масштабные планы, в Merge Labs признают: на реализацию подобного видения могут уйти десятилетия, а не несколько лет. Рынок нейроинтерфейсов уже сегодня оценивается в сотни миллиардов долларов, но на текущем этапе компания сосредоточена не на массовом продукте, а на фундаментальных исследованиях и привлечении лучших специалистов из разных научных областей.