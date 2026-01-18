18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.01.2026, 15:28

Почему вы не можете устоять: тайна заразной зевоты раскрыта

Новости Мира

Каждый замечал: стоит одному человеку зевнуть, как другие почти мгновенно повторяют его движение. На первый взгляд это кажется забавным совпадением, но за этим скрывается сложная работа нашего мозга, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Зеркальные нейроны: мозг копирует окружающих

Ученые связывают заразительную зевоту с зеркальными нейронами — особой группой клеток мозга, которая активируется, когда мы наблюдаем действия других людей. Эти нейроны позволяют нам «примерять» чужие эмоции и движения на себя.

Близкие влияют сильнее

Исследования показывают: люди чаще реагируют на зевоту знакомых и друзей, чем на случайных прохожих. Даже собаки способны «заразиться» зевотой своих хозяев, что подтверждает универсальность этого феномена в животном мире.

Социальная синхронизация

Зевота выполняет важную социальную функцию. В стаях животных она служила сигналом к отдыху или повышению бдительности. У людей она помогает синхронизировать поведение группы — словно мозг напоминает: «Вместе мы действуем эффективнее».

Почему некоторые не зевают

Восприимчивость к заразной зевоте индивидуальна. Одни реагируют мгновенно, другие остаются равнодушными. Психологи объясняют это уровнем эмпатии: чем ближе человек, тем выше шанс, что мы повторим его зевоту.

Интересно, что люди с высоким уровнем психопатии меньше подвержены этому эффекту. Дети с аутизмом изначально казались менее склонными к заразной зевоте, но внимательные наблюдения показали: разница почти исчезает.

Физиологическая сторона

Зевота — не только социальный сигнал. Она выполняет физиологическую функцию, помогая насытить кровь кислородом и снизить сонливость. Во время перелетов зевота помогает выравнивать давление в ушах, а животные используют ее для передачи сигналов: голод, отдых или подготовка к активности.

Зевота как зеркало человеческой природы

Заразная зевота — не случайность, а показатель способности человека к сопереживанию и взаимодействию. Мозг реагирует на состояние близких сильнее, чем на чужих людей, демонстрируя, насколько мы социальны по своей природе.

Простое действие, такое как зевота, оказывается удивительно объединяющим. Оно напоминает: мы устроены для совместного существования, даже когда просто тянемся за вдохом вместе с другими.

