18.01.2026, 17:33

Стало известно, как обесценился доллар при Трампе

Новости Мира 0 1 167

В ходе второго срока президента США Дональда Трампа американский доллар потерял значительную часть своей покупательной способности — почти 3%. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на официальную статистику США и рейтинговое агентство «Эксперт РА», сообщает Lada.kz. 

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Покупательная способность доллара упала

По итогам 2025 года покупательная способность доллара сократилась на 2,6%. Экономисты связывают это с сочетанием нескольких факторов:

  • Динамика инфляции, которая ускорила рост цен внутри страны.

  • Смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), что сделало доллар менее привлекательным на международных рынках.

Сочетание этих факторов привело к тому, что доллар постепенно терял свою ценность относительно других мировых валют.

Риски для финансовой стабильности

Главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах отметил, что главная угроза для доллара — это ослабление независимости ФРС и непоследовательность действий администрации Трампа в сфере торговли и государственного долга.

«Если доверие к финансовой политике США будет подорвано, доллар окажется под серьезным давлением. Но при отсутствии ясной альтернативы пострадают все участники мировой экономики», — подчеркнул Табах.

Возможные последствия для граждан и инвесторов

  • Снижение покупательной способности доллара отражается на стоимости импортных товаров в США.

  • Инвесторы и компании, держащие активы в долларах, могут столкнуться с уменьшением доходности.

  • Мировые финансовые рынки могут быть вынуждены искать альтернативные валюты для резервов, если ослабление доллара продолжится.

Вывод

Доллар, традиционно считавшийся «защитной валютой», в период второго президентского срока Дональда Трампа продемонстрировал уязвимость. Эксперты предупреждают: без стабильной и последовательной финансовой политики США последствия могут затронуть не только внутренний рынок, но и всю мировую экономику.

