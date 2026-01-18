Стало известно, как обесценился доллар при Трампе

В ходе второго срока президента США Дональда Трампа американский доллар потерял значительную часть своей покупательной способности — почти 3%. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на официальную статистику США и рейтинговое агентство «Эксперт РА», сообщает Lada.kz.
По итогам 2025 года покупательная способность доллара сократилась на 2,6%. Экономисты связывают это с сочетанием нескольких факторов:
Динамика инфляции, которая ускорила рост цен внутри страны.
Смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), что сделало доллар менее привлекательным на международных рынках.
Сочетание этих факторов привело к тому, что доллар постепенно терял свою ценность относительно других мировых валют.
Главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах отметил, что главная угроза для доллара — это ослабление независимости ФРС и непоследовательность действий администрации Трампа в сфере торговли и государственного долга.
«Если доверие к финансовой политике США будет подорвано, доллар окажется под серьезным давлением. Но при отсутствии ясной альтернативы пострадают все участники мировой экономики», — подчеркнул Табах.
Снижение покупательной способности доллара отражается на стоимости импортных товаров в США.
Инвесторы и компании, держащие активы в долларах, могут столкнуться с уменьшением доходности.
Мировые финансовые рынки могут быть вынуждены искать альтернативные валюты для резервов, если ослабление доллара продолжится.
Доллар, традиционно считавшийся «защитной валютой», в период второго президентского срока Дональда Трампа продемонстрировал уязвимость. Эксперты предупреждают: без стабильной и последовательной финансовой политики США последствия могут затронуть не только внутренний рынок, но и всю мировую экономику.
