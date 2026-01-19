Яйца утром или вечером: как выбрать оптимальное время для максимальной пользы

Яйца — один из самых доступных и питательных продуктов, который присутствует в рационе миллионов людей. Они богаты белком, витаминами и незаменимыми аминокислотами, необходимыми для полноценной работы организма. Однако вопрос о том, когда их лучше употреблять — утром или вечером — остаётся предметом споров среди специалистов по питанию, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: кадр YouTube

Утренний приём: заряд энергии и контроль аппетита

Начало дня с яиц помогает организму получить качественный белок и аминокислоты, которые быстро усваиваются. Такой завтрак:

Обеспечивает долгую энергию и поддерживает активность на протяжении дня.

Снижает чувство голода, предотвращая переедание в последующие приёмы пищи.

Стабилизирует уровень глюкозы в крови, уменьшая тягу к сладким и быстрым углеводам.

По мнению диетологов, утренние яйца особенно полезны для людей с высокой физической активностью. Они помогают поддерживать мышечную массу, ускоряют восстановление после тренировок и делают завтрак сытным, но не тяжёлым для пищеварения.

Вечернее употребление: расслабление и улучшение сна

Яйца не только утоляют голод, но и могут стать лёгким ужином, который не перегружает желудок. Диетолог Шарон Натоли отмечает:

«Яйца — источник высококачественного белка и аминокислоты триптофана, которая способствует синтезу серотонина. Это помогает расслабиться перед сном и улучшает его качество».

Таким образом, вечерние яйца могут:

Способствовать психическому и физическому расслаблению.

Повышать качество и продолжительность сна.

Быть частью низкокалорийного ужина, который насыщает, но не создаёт лишней энергетической нагрузки.

Однако людям с чувствительным пищеварением рекомендуется следить за временем употребления, чтобы не вызвать дискомфорт.

Индивидуальный подход: нет универсального правила

Специалисты подчёркивают, что выбор времени употребления яиц должен учитывать индивидуальные особенности организма, образ жизни и цели питания. Общие рекомендации:

1–2 яйца в день достаточно для большинства взрослых.

Предпочтительнее щадящие способы приготовления: варёные или приготовленные на пару. Жареные яйца лучше употреблять умеренно.

Утренний приём подходит тем, кто хочет заряд энергии и контроля аппетита на день.

Вечерний вариант — тем, кто ищет лёгкий ужин и способ улучшить сон.

Итог

Яйца — универсальный продукт, который может приносить пользу в любое время суток. Главное — учитывать собственные потребности, режим дня и переносимость продукта. Правильный подход к употреблению поможет поддерживать здоровье, энергию и качество сна.