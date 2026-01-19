18+
19.01.2026, 09:50

Смартфон вместо друзей: что происходит с мозгом, когда мы зависим от гаджета

Новости Мира 0 322

Современные гаджеты давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Но что происходит с мозгом человека, когда телефон перестаёт быть просто инструментом, а превращается в постоянного спутника? Исследователи из Гейдельбергского университета в Германии нашли неожиданный ответ: чрезмерное использование смартфонов может изменять работу мозга и усиливать уязвимость к социальному отвержению, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Эксперимент, показывающий скрытую уязвимость

В исследовании приняли участие более 40 добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет. Участников разделили на две группы: одна использовала смартфоны активно и почти непрерывно, другая была контрольной, с ограниченным временем работы с телефоном.

Чтобы понять, как мозг реагирует на социальное исключение, учёные применили функциональную МРТ в сочетании с виртуальной игрой Cyberball. В этой игре участники «передают мяч» друг другу, имитируя ситуации включения и исключения из социальной группы.

Что показала МРТ: разные мозги — разная реакция

Анализ снимков мозга выявил существенные различия между группами:

  • У активных пользователей смартфонов усиливалась активность средней поясной коры правого полушария и верхней лобной коры во время социального исключения.

  • У контрольной группы активировалась преимущественно теменная кора, что говорит о более обычной реакции на социальное взаимодействие.

Учёные отмечают, что это свидетельствует о повышенной чувствительности к социальному отвержению у тех, кто проводит много времени с телефоном.

Смартфон как «эмоциональный щит»

По мнению исследователей, мобильное устройство может выполнять роль своеобразного защитного механизма. Оно помогает избегать неприятных эмоциональных переживаний и временно компенсирует чувство отвержения или изоляции.

Страх упущенных возможностей: скрытая сила гаджета

Помимо реакции мозга, учёные заметили ещё один эффект: активные пользователи смартфонов чаще испытывали страх упущенных возможностей. Хотя это напрямую не отражалось на активности мозга при социальном отвержении, такой страх стимулировал постоянное пребывание в цифровой среде.

Проще говоря, смартфон становится не только инструментом, но и психологическим якорем — удерживающим человека в виртуальном мире и защищающим от неприятных эмоций, но одновременно делая его более уязвимым к реальным социальным ситуациям.

0
0
0
