В Индии крысы захватили больничную палату с пациентами (видео)

В штате Уттар-Прадеш, Индия, произошёл необычный и тревожный инцидент: целая стая крыс буквально захватила палату с пациентами в одной из больниц. Событие попало на видео и вызвало широкий резонанс в социальных сетях, став поводом для серьёзной критики руководства медицинского учреждения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Need to Know .

Фото: needtoknow

Паника среди пациентов: грызуны на тумбочках и трубах

Инцидент произошёл 14 января в клинике государственного медицинского колледжа города Гонда. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как крысы бегают по трубам прямо над головами пациентов, исследуют палату и даже взбираются на тумбочки, чтобы добраться до пакетов с продуктами.

Многие пользователи соцсетей с ужасом отмечают, что сцена выглядит почти как сцена из фильма ужасов: беспомощные пациенты не могут повлиять на ситуацию, а грызуны ведут себя в полной мере как хозяева территории.

Вирусное видео и реакция властей

После того как ролик начал активно распространяться в интернете, власти штата резко раскритиковали руководство колледжа за халатность. Были озвучены требования срочно принять меры по борьбе с грызунами и обеспечить безопасность пациентов.

В захваченном крысиными стаями ортопедическом отделении больницы сразу же разместили специальные приманки и отраву для грызунов, чтобы предотвратить дальнейшие нападения.

Причины нашествия: продукты для пациентов

Один из врачей клиники пояснил, что крысы чаще всего появляются в палате из-за продуктов, которые родственники приносят пациентам. Эти пакеты с едой привлекают грызунов и создают опасность для здоровья людей, находящихся в больнице.

Помимо этого, руководство учреждения начало внутреннее расследование, чтобы понять, как подобная ситуация могла возникнуть в государственном медицинском учреждении, и какие меры необходимо принять, чтобы она не повторилась.

Опасность для здоровья и меры предосторожности

Эксперты отмечают, что присутствие крыс в больнице — не только неприятная, но и серьёзная санитарная угроза. Грызуны могут переносить инфекции и заражать продукты питания, что создаёт опасность для пациентов с ослабленным иммунитетом.

Власти призывают больницы строго следить за чистотой помещений, своевременно убирать еду и отходы, а также проводить регулярную дезинсекцию, чтобы подобные ситуации не повторялись.