Китайский демографический шок: рождаемость упала до исторического минимума

Китай столкнулся с беспрецедентным демографическим спадом. В 2025 году в стране родились 7,92 миллиона детей , тогда как годом ранее этот показатель составлял 9,54 миллиона . Это самый низкий уровень рождаемости с момента основания Китайской Народной Республики в 1949 году, сообщает Lada.kz.

Фото: gettyimages

Рекордное падение рождаемости за всю историю КНР

Одновременно выросло число смертей — 11,31 миллиона человек за год. В результате численность населения Китая сократилась сразу на 3,39 миллиона и составила 1,405 миллиарда человек, свидетельствуют официальные данные, на которые ссылается Financial Times.

Политика стимулов не сработала

Опубликованная статистика указывает на ограниченную эффективность мер, которые Пекин предпринимает для повышения рождаемости. Напомним, что в 2016 году власти отказались от многолетней политики «одного ребёнка», рассчитывая переломить демографический тренд.

Однако ожидаемого эффекта это не принесло. Ключевой показатель — коэффициент рождаемости, отражающий среднее число детей, которых женщина рожает за жизнь, — остаётся критически низким. В настоящее время он составляет 0,98, что более чем вдвое ниже уровня 2,1, необходимого для простого воспроизводства населения.

Демографический обвал будет ускоряться

Эксперты предупреждают: текущие цифры — лишь начало более масштабного процесса. В ближайшие десятилетия Китай столкнётся с ускоренным сокращением населения по мере ухода из жизни поколения послевоенных бэби-бумеров.

Согласно прогнозу ООН за 2024 год, численность населения страны:

снизится с 1,4 млрд человек в 2024 году до 1,3 млрд к 2050 году ;

продолжит падение до 633 млн человек к 2100 году.

Такие оценки указывают на фундаментальные изменения демографической структуры второй экономики мира.

Брак откладывают, детей не планируют

В 2025 году китайские власти пошли на очередной шаг, смягчив правила регистрации брака в попытке стимулировать создание семей. После реформы было зафиксировано некоторое увеличение числа браков.

Тем не менее специалисты подчёркивают: экономический пессимизм, рост стоимости жизни, нестабильность занятости и высокие расходы на воспитание детей продолжают сдерживать решения о вступлении в брак и рождении потомства. Социальные установки и экономические реалии оказываются сильнее административных послаблений.

Стареющее общество — вызов для бюджета и экономики

Сокращение населения имеет далеко идущие последствия для китайской экономики. По мере уменьшения числа трудоспособных граждан и налогоплательщиков государству становится всё сложнее содержать стремительно растущее число пенсионеров.

Старение населения усиливает давление на социальную систему, пенсионные фонды и рынок труда, формируя новые риски для долгосрочной устойчивости экономического роста.

Роботы вместо рабочих: ставка на автоматизацию

Демографические данные были опубликованы одновременно с экономической статистикой, согласно которой ВВП Китая в 2025 году вырос на 5%. После кризиса на рынке недвижимости 2021 года ключевым драйвером роста стала промышленность, где власти активно продвигают автоматизацию.

Регуляторы рассчитывают компенсировать дефицит рабочей силы за счёт роботизации. По данным Международной федерации робототехники, Китай является мировым лидером в этой сфере, вводя в эксплуатацию около 280 тысяч новых промышленных роботов ежегодно — почти половину глобального объёма.

Демография как главный риск будущего

Таким образом, Китай одновременно демонстрирует экономическую устойчивость и углубляющийся демографический кризис. Несмотря на рост ВВП и технологический рывок, стремительное сокращение и старение населения остаются одним из главных стратегических вызовов для страны, последствия которого будут ощущаться на протяжении всего XXI века.