Температура воды в Каспийском море
19.01.2026, 13:35

Поклонница Цоя умерла на могиле рок-музыканта

Новости Мира

На Богословском кладбище, где похоронен лидер легендарной группы «Кино» Виктор Цой, была обнаружена мертвая женщина. Как сообщает издание «Фонтанка», ей было 47 лет, сообщает Lada.kz. 

Фото: yandex.ru/maps
Фото: yandex.ru/maps

Поклонница приехала к памятнику с друзьями

По данным СМИ, россиянка являлась давней и преданной фанаткой музыканта. В день трагедии она пришла к могиле Цоя в сопровождении двух знакомых. По предварительной информации, признаков насильственной смерти на теле женщины не выявлено.

Однако обстоятельства происшествия продолжают изучаться. Источники «Фонтанки» не исключают, что смерть могла наступить из-за распития некачественного алкоголя, хотя официальных подтверждений этой версии пока нет.

Сопровождавшие женщину люди в настоящее время находятся в отделении полиции, где сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали трагедии.

День памяти Виктора Цоя: фанаты собрались на кладбище

Напомним, что 15 августа поклонники Виктора Цоя традиционно собираются на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы почтить память музыканта.

В этот день фанаты приносят к памятнику цветы, портреты, а также играют любимые песни Цоя. Сборы проходят мирно, и каждый год на могиле собираются десятки людей, для которых музыка лидера группы «Кино» остаётся важной частью жизни.

Расследование продолжается

Правоохранительные органы изучают все обстоятельства произошедшего, включая возможные причины смерти, чтобы исключить версию насильственного воздействия и подтвердить или опровергнуть информацию о некачественном алкоголе.

Следствие также уточняет, как находившиеся рядом люди взаимодействовали с погибшей и какую помощь они могли оказать до наступления трагического исхода.

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Хорошо помню концерт Цоя в Алма Ата. Память на всю жизнь
19.01.2026, 10:41
