19.01.2026, 15:10

Шокирующая семейная тайна: американка узнала, что ее родители — родные брат и сестра

Жительница США поделилась необычной и болезненной историей о своей семье, которая всколыхнула интернет. Художница и модель Кэмерон Келлер рассказала, что недавно узнала о том, что ее мать и отец — родные брат и сестра. История опубликована в LADBible, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.ru.

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Сельская жизнь и неожиданная правда

Кэмерон выросла в небольшом городке в штате Нью-Мексико. Она отмечает, что ее родители познакомились еще в подростковом возрасте, не подозревая о кровном родстве. Только позже выяснилось, что мать и отец являются детьми одних и тех же родителей.

«Мы никогда не думали, что это может быть проблемой», — говорит Келлер. Пара уже начала отношения к моменту, когда узнала правду о своем происхождении.

Религия как оправдание

По словам Кэмерон, родители ссылались на свои религиозные убеждения и библейскую историю Адама и Евы, чтобы объяснить решение создать семью. Они воспринимали собственное родство не как запрет, а как часть особой судьбы.

Откровенность в семье и школе

Женщина рассказала, что в детстве родители не устраивали «официального разговора» с ней и ее братом о специфике их родства. Однако в их небольшом сообществе эта тема не считалась табу.

«Мы всегда знали об этом. Они даже говорили об этом с гордостью», — подчеркнула Кэмерон.

Школьные годы стали для нее временем откровенности. Кэмерон открыто рассказывала одноклассникам о родстве своих родителей. В пятом классе учительница посоветовала ей не делиться этой информацией с окружающими, но это не остановило девочку.

Как родители могли не знать правду

По словам Кэмерон, причина, по которой мать и отец не знали о своем родстве, связана с трагической потерей бабушки. После ее смерти детей разделили между родственниками: тетя взяла на себя заботу о матери, а дедушка — о отце. Длительная разлука не позволяла им поддерживать контакт, и они не догадывались о существовании друг друга до подросткового возраста.

Наследие и реакция общества

История Кэмерон стала вирусной в соцсетях, вызывая широкий резонанс. Многие пользователи обсуждают моральные и этические аспекты таких семейных обстоятельств, а также влияние маленьких сообществ на восприятие табу.

Кэмерон же продолжает жить в своем родном городке, открыто рассказывая о своей семье и подчеркивая, что для нее это не стыд, а часть жизненного опыта, который сформировал личность и мировоззрение.

