Китайские подушки безопасности убили восемь человек в США и продолжают представлять смертельную угрозу

В США продолжают фиксировать трагические случаи, связанные с неисправными подушками безопасности китайского производства. Эксперты предупреждают: эти устройства могут стать смертельно опасными даже в полностью отремонтированных автомобилях, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.
Сентябрь 2025 года ознаменовался началом расследования Национальным управлением безопасности дорожного движения США (NHTSA) по поводу выявленных дефектных эйрбэгов.
Изначально сообщалось о семи инцидентах, из которых пять закончились смертью водителей или пассажиров. Последние данные показывают тревожный рост: количество погибших увеличилось до восьми, а всего зарегистрировано десять случаев.
Особенно тревожно, что все происшествия произошли с автомобилями Chevrolet Malibu и Hyundai Sonata, которые были приобретены на вторичном рынке или восстановлены после аварий.
Суть проблемы кроется в конструкции инфляторов — специальных устройств, отвечающих за раздувание подушки.
В дефектных эйрбэгах подушки безопасности при срабатывании выбрасывают металлические осколки в салон автомобиля. Такой эффект делает аварийную защиту смертельно опасной для водителей и пассажиров, превращая привычный элемент безопасности в реальную угрозу.
Неисправные инфляторы поставляла китайская компания Detiannuo Automobile Safety System (DTN). На данный момент считается, что продукция DTN была ввезена в США незаконно и использовалась в небольших мастерских для ремонта автомобилей, ранее попавших в ДТП.
Сама компания на официальной странице подчеркнула: она не ведёт деятельность на территории США, а любая её продукция, оказавшаяся там, является запрещённой.
Владельцам восстановленных после аварий машин настоятельно рекомендуется:
Немедленно провести профессиональный осмотр подушек безопасности.
Если обнаружены инфляторы DTN, не эксплуатировать автомобиль до полной замены компонентов.
Регуляторы предупреждают, что игнорирование этих мер может стоить жизни.
Следственные органы США подключили к расследованию не только NHTSA, но и ФБР с Агентством национальной безопасности. Это подчеркивает серьёзность ситуации: речь идёт не только о безопасности отдельных автовладельцев, но и о возможном незаконном ввозе опасной продукции на территорию страны.
Эксперты советуют всем водителям тщательно проверять историю и комплектующие восстановленных автомобилей, чтобы не стать следующей жертвой «невидимой угрозы» на дороге.
