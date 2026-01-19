18+
19.01.2026, 17:43

Китайские подушки безопасности убили восемь человек в США и продолжают представлять смертельную угрозу

Новости Мира 0 284

В США продолжают фиксировать трагические случаи, связанные с неисправными подушками безопасности китайского производства. Эксперты предупреждают: эти устройства могут стать смертельно опасными даже в полностью отремонтированных автомобилях, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: Joe Raedle/Getty Images
Фото: Joe Raedle/Getty Images

Рост числа жертв: новые данные NHTSA

Сентябрь 2025 года ознаменовался началом расследования Национальным управлением безопасности дорожного движения США (NHTSA) по поводу выявленных дефектных эйрбэгов.

Изначально сообщалось о семи инцидентах, из которых пять закончились смертью водителей или пассажиров. Последние данные показывают тревожный рост: количество погибших увеличилось до восьми, а всего зарегистрировано десять случаев.

Особенно тревожно, что все происшествия произошли с автомобилями Chevrolet Malibu и Hyundai Sonata, которые были приобретены на вторичном рынке или восстановлены после аварий.

Как подушки безопасности превращаются в оружие

Суть проблемы кроется в конструкции инфляторов — специальных устройств, отвечающих за раздувание подушки.

В дефектных эйрбэгах подушки безопасности при срабатывании выбрасывают металлические осколки в салон автомобиля. Такой эффект делает аварийную защиту смертельно опасной для водителей и пассажиров, превращая привычный элемент безопасности в реальную угрозу.

Производитель под вопросом

Неисправные инфляторы поставляла китайская компания Detiannuo Automobile Safety System (DTN). На данный момент считается, что продукция DTN была ввезена в США незаконно и использовалась в небольших мастерских для ремонта автомобилей, ранее попавших в ДТП.

Сама компания на официальной странице подчеркнула: она не ведёт деятельность на территории США, а любая её продукция, оказавшаяся там, является запрещённой.

Рекомендации для автовладельцев

Владельцам восстановленных после аварий машин настоятельно рекомендуется:

  • Немедленно провести профессиональный осмотр подушек безопасности.

  • Если обнаружены инфляторы DTN, не эксплуатировать автомобиль до полной замены компонентов.

Регуляторы предупреждают, что игнорирование этих мер может стоить жизни.

Расследование выходит на федеральный уровень

Следственные органы США подключили к расследованию не только NHTSA, но и ФБР с Агентством национальной безопасности. Это подчеркивает серьёзность ситуации: речь идёт не только о безопасности отдельных автовладельцев, но и о возможном незаконном ввозе опасной продукции на территорию страны.

Эксперты советуют всем водителям тщательно проверять историю и комплектующие восстановленных автомобилей, чтобы не стать следующей жертвой «невидимой угрозы» на дороге.

0
0
0
