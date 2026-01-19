Китайские подушки безопасности убили восемь человек в США и продолжают представлять смертельную угрозу

В США продолжают фиксировать трагические случаи, связанные с неисправными подушками безопасности китайского производства. Эксперты предупреждают: эти устройства могут стать смертельно опасными даже в полностью отремонтированных автомобилях, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: Joe Raedle/Getty Images

Рост числа жертв: новые данные NHTSA

Сентябрь 2025 года ознаменовался началом расследования Национальным управлением безопасности дорожного движения США (NHTSA) по поводу выявленных дефектных эйрбэгов.

Изначально сообщалось о семи инцидентах, из которых пять закончились смертью водителей или пассажиров. Последние данные показывают тревожный рост: количество погибших увеличилось до восьми, а всего зарегистрировано десять случаев.

Особенно тревожно, что все происшествия произошли с автомобилями Chevrolet Malibu и Hyundai Sonata, которые были приобретены на вторичном рынке или восстановлены после аварий.

Как подушки безопасности превращаются в оружие

Суть проблемы кроется в конструкции инфляторов — специальных устройств, отвечающих за раздувание подушки.

В дефектных эйрбэгах подушки безопасности при срабатывании выбрасывают металлические осколки в салон автомобиля. Такой эффект делает аварийную защиту смертельно опасной для водителей и пассажиров, превращая привычный элемент безопасности в реальную угрозу.

Производитель под вопросом

Неисправные инфляторы поставляла китайская компания Detiannuo Automobile Safety System (DTN). На данный момент считается, что продукция DTN была ввезена в США незаконно и использовалась в небольших мастерских для ремонта автомобилей, ранее попавших в ДТП.

Сама компания на официальной странице подчеркнула: она не ведёт деятельность на территории США, а любая её продукция, оказавшаяся там, является запрещённой.

Рекомендации для автовладельцев

Владельцам восстановленных после аварий машин настоятельно рекомендуется:

Немедленно провести профессиональный осмотр подушек безопасности.

Если обнаружены инфляторы DTN, не эксплуатировать автомобиль до полной замены компонентов.

Регуляторы предупреждают, что игнорирование этих мер может стоить жизни.

Расследование выходит на федеральный уровень

Следственные органы США подключили к расследованию не только NHTSA, но и ФБР с Агентством национальной безопасности. Это подчеркивает серьёзность ситуации: речь идёт не только о безопасности отдельных автовладельцев, но и о возможном незаконном ввозе опасной продукции на территорию страны.

Эксперты советуют всем водителям тщательно проверять историю и комплектующие восстановленных автомобилей, чтобы не стать следующей жертвой «невидимой угрозы» на дороге.